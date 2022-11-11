前NBA球星「魔獸」霍華10日深夜飛抵桃園機場，大批球迷熱情接機，他將以超過20萬美元的月薪加盟T1職籃聯盟的桃園雲豹隊，預定19日首次出賽。（陳麒全攝）

前NBA球星「魔獸」霍華10日深夜飛抵桃園機場，大批球迷熱情接機，他將以超過20萬美元的月薪加盟T1職籃聯盟的桃園雲豹隊，預定19日首次出賽。（陳麒全攝）

前NBA球星「魔獸」霍華10日深夜飛抵桃園機場，大批球迷熱情接機，他將以超過20萬美元的月薪加盟T1職籃聯盟的桃園雲豹隊，預定19日首次出賽。（陳麒全攝）

前NBA球星「魔獸」霍華10日深夜飛抵桃園機場，大批球迷熱情接機，他將以超過20萬美元的月薪加盟T1職籃聯盟的桃園雲豹隊，預定19日首次出賽。（陳麒全攝）

前NBA球星「魔獸」霍華10日深夜飛抵桃園機場，大批球迷熱情接機，他將以超過20萬美元的月薪加盟T1職籃聯盟的桃園雲豹隊，預定19日首次出賽。（陳麒全攝）

前NBA球星「魔獸」霍華10日深夜飛抵桃園機場，大批球迷熱情接機，他將以超過20萬美元的月薪加盟T1職籃聯盟的桃園雲豹隊，預定19日首次出賽。（陳麒全攝）

前NBA球星「魔獸」霍華10日深夜飛抵桃園機場，大批球迷熱情接機，他將以超過20萬美元的月薪加盟T1職籃聯盟的桃園雲豹隊，預定19日首次出賽。（陳麒全攝）

前NBA球星「魔獸」霍華10日深夜飛抵桃園機場，大批球迷熱情接機，他將以超過20萬美元的月薪加盟T1職籃聯盟的桃園雲豹隊，預定19日首次出賽。（陳麒全攝）

霍華開心地觀看有關自己抵台的直播新聞。（陳麒全攝）

前NBA球星「魔獸」霍華加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，他在10日深夜搭機抵台，大批球迷到桃園機場第一航廈接機，他一下機就跟拍攝記者親切的打招呼，進到入境大廳後看到熱情等接機球迷，他更高喊「I am Superman」正式宣告魅力襲台。

霍華（Dwight Howard）搭乘華航CI-163班機在晚間10時22分抵達桃園國際機場，雖然經過轉機長程飛行，但他仍然親切的向採訪記者揮手致意並說Hello，隨即由4名華航地勤人員引領入境通關。

霍華身高208公分在行走時幾乎要碰到入境長廊的天花板告示牌，讓他低頭低頭閃過，他俏皮地以手撫胸口表示虛驚一場，讓領路的空姐都忍不住笑出來，沿途許多旅客、海關人員及檢疫人員都頻頻向他打招呼，霍華也都熱情予以回應。

當霍華走進入境大廳時，等候在現場的數百名球迷立刻大聲尖叫，興奮的他立即趨前與球迷擊掌，看到小朋友也會熱情地上前打招呼並在籃球上簽名，還有球迷拿出珍藏已久的表框球衣給霍華簽名，場面相當熱鬧，他更高喊「I am Superman」正式宣告魅力襲台。