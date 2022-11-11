白宮今天宣布，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於14日舉行雙邊會談。這是拜登上任後，兩人首度面對面對話。美方官員表示，拜登將坦率表達美方擔憂，包括中國對台海和平穩定威脅的行動。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過新聞稿表示，拜登（Joe Biden）將在當地時間14日利用20國集團（G20）領袖峰會於印尼峇里島召開機會，與習近平舉行雙邊會談。拜登上任20個月來，曾與習近平有過5次通話，但這次將是兩人首度面對面會談。

新聞稿指出，兩人將討論維持與深化美中溝通管道、負責任管理競爭，並致力於在雙方利益一致處共同合作，尤其是因應影響國際社會的跨國挑戰。兩人還將討論一系列區域與全球議題。

美方資深官員在電話背景簡報中表示，期望這次會談能有深入且實質性的對話，雙方能更清楚了解彼此的優先事項與意圖。他預期兩人將討論美中雙邊關係，拜登也將就如何負責任管理競爭提出想法。

官員指出，預期拜登會坦率表達對某些議題的關切，包括中國對台海區域和平穩定帶來威脅的行動、對人權侵犯行為，以及美方與其盟友和合作夥伴對中國損害經濟作法的擔憂。

但官員也表示，雙方會討論美中可以且應該合作的領域，並提出具體作法。兩人也預期就一系列區域與全球議題進行討論，包括北韓與烏克蘭議題等。

近來台海緊張局勢升高，拜登昨天召開記者會談期中選舉時，媒體問到是否會利用機會當面向習近平表達美國願意軍事協防台灣的立場，拜登雖未正面回應，但他表示，在與習近平對話時不會做任何根本性讓步；他會向習近平表達美國與中國競爭但不衝突的立場。

與習近平雙邊對話時，拜登表示，會明確畫出各自紅線（red line），了解雙方的關鍵利益，若有衝突將討論如何處理與化解分歧。

他還指出，台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，「我確定我們會討論台灣」。媒體追問是否會當面向習近平表達捍衛台灣的立場，拜登僅表示，「會跟他有這個對話」。

拜登上任後至少4度公開表態若中國入侵，將出兵協防台灣。