川普與德桑提斯（Ron DeSantis）的競爭關係白熱化。

美國期中選舉8日晚間開票後，美媒約一個小時就預測佛州共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）連任成功，堪稱「秒贏」選戰。德桑提斯在競選期間逐漸被視為共和黨明日之星，他全美跑透透為其他同僚站台，所到之處受到熱烈歡迎，外界預測他有可能角逐2024年總統大選，不過同黨的美國前總統川普已經威脅他不要參選，顯然將德桑提斯視為最大勁敵。

佛州於當地時間8日晚間7時結束投票，一個多小時後，美聯社就預測德桑提斯勝選，他以超過460萬票、59.4%得票率擊敗民主黨對手克里斯特（Charlie Crist）的310萬票、40%得票率，大贏對手將近20%，讓港媒「香港01」形容是「秒贏」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德桑提斯競選連任期間，外界盛傳他有可能在2024年投入總統大選，他本人鮮少談及總統大選，不過他的行為似乎在為此鋪路，包括他過去2年募款了約2億美元（約新台幣63億元），打破過去州長候選人的募款紀錄，當中半數以上的單筆捐款超過5萬美元（約新台幣157萬元）。截至3日，德桑提斯陣營仍剩餘6600萬美元（約新台幣20.8億元）資金，消息人透露，德桑提斯陣營已經探究過如何將剩餘資金運用在聯邦選舉上。

美國佛州共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）的妻子凱西（Casey DeSantis）。（圖／路透社）

競選期間德桑提斯也沒有花太多時間打擊對手克里斯特，反而花更多時間關注拜登及全國各地的政治活動，他的團隊以全國選民為對象製作了一系列影片及廣告，其中一則影片中他裝扮成強片《捍衛戰士：獨行俠》裡的獨行俠，分享對付媒體的交戰守則；另一則影片中，他的妻子凱西（Casey DeSantis）分享對抗乳癌的心路歷程；最後一支影片暗示上帝創造德桑提斯是希望他成為一名戰士。

佛州共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）的妻子凱西（Casey DeSantis）在影片中分享自己抗癌時丈夫如何扶持她。

這個秋天，德桑提斯大部分時間都在全美各地為共和黨候選人助選，有時他站台的城市甚至與川普重疊，他所到之處吸引大批粉絲，除了川普，他吸引的選民人數超出任何共和黨人。

佛州共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）化身捍衛戰士。

德桑提斯若瞄準2024，將導致他與川普發生衝突，期中選舉前川普與德桑提斯之間的冷戰與競爭已經白熱化，甚至在最後一個周末一覽無遺，當時雙方分別在佛州舉辦造勢活動，川普陣營表示並未邀請德桑提斯來站台，德桑提斯方面則強調本來就沒有要去。

圖為佛州共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）一家五口8日晚間在選舉之夜的畫面。（圖／路透社）

另據英國廣播公司（BBC）報導，5日川普到賓州站台時，就為德桑提斯取了個「迪假正經」（Ron De-Sanctimonious）的綽號，顯然已將德桑提斯視為勁敵，他甚至在福斯新聞（Fox News）的訪問中直白建議德桑提斯不要插足2024總統大選，「我不知道他是否要選，如果他要選，我認為他會把自己傷得很重，我真的相信他會把自己傷得很重，我不認為這對黨內是好事。」

川普甚至威脅，如果德桑提斯競選2024，他將會揭露一些「不令人愉悅的事」，「我比任何人都更了解他，甚至比他太太了解他。」川普並未說明要揭露什麼事，但他過去曾威脅公開有損對手的資料。

德桑提斯於2012年首度當選眾議員，他後續2度連任，2018年獲得共和黨佛州州長候選人資格後請辭眾議員，當時德桑提斯在川普背書下贏得黨內初選。