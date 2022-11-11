高嘉瑜在臉書貼出鄭南榕遺照，強調誓死捍衛言論自由，綠營側翼看到後立刻號召出征其臉書。(圖／PTT、徐巧芯提供)

綠營側翼粉專「無良公關公司」PO出文件指控蔣萬安、徐巧芯等人找狗仔跟拍陳時中，深入社群挑起仇恨，卻遭踢爆文件造假大翻車，700多人的「瑟瑟柯學也峰狂」隨之遭起底，也被抓包在8月中時，因不滿高嘉瑜反對數位中介法，號召群組總動員出征高臉書。

今年8月中，因NCC欲推數位中介法，引發全民反彈，逼得民進黨出面背書，但不少綠營人士也不挺，高嘉瑜更是在臉書上貼出鄭南榕遺照，強調言論自由是每個民進黨人都該誓死捍衛的。

徐巧芯當時也貼出管理員名單，除了此次的6名管理員外，赫然發現民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧(qn)與台北市議員參選人、前三立主播陳乃瑜也在內擔任管理員。(圖／PTT、徐巧芯提供)

側翼群組看到後，頭號管理員「Mr.柯學先生」立刻在群組下令「停止色色，所有人給我去留言X爆」，立刻獲得響應，短短幾分鐘內，就有超過百名帳號出征高嘉瑜臉書，此外鄭寶清與王婉諭也都成為攻擊對象。

當時無良公關更拿出高嘉瑜遭施暴一事嘲諷，狂酸「林秉樞應該無罪釋放」，因而引起反彈。而當時徐巧芯爆料的管理員名單中，除了這次事件的史書華、杜承哲外，還有兩位民進黨籍的市議員參選人，分別是參選桃園市的昔日PTT鄉民女神黃瓊慧與參選北市的前三立主播陳乃瑜，不過在這次的管理員名單中已不見這2人，也引發鄉民討論。