經過數周的增兵與後勤補給，原本要固守烏克蘭東南要衝赫爾松（Kherson）的俄軍突然撤退，令外界十分意外。事後俄方傳出消息稱，目前戰況俄軍要守住赫爾松十分艱難，為保存實力後撤至第聶伯河（Dnipro River）東岸。此一分析確屬實情，但這也僅僅是戰術上的原因，莫斯科還有更重要的戰略考量，在認清戰事已無獲勝可能的基礎上改用拖延戰術，待西方國家對支援烏克蘭戰事露出疲態，反過來對澤倫斯基施壓要求他與俄羅斯和談。
從烏軍於9月在烏東地區反攻並收復大量失土後，俄軍退守赫爾松州與盧甘斯克、頓涅茲克2州，但近2個月來戰情呈現膠著。烏軍隨後炸毀第聶伯河大橋與通往赫爾松市通路，準備圍攻赫爾松市這個戰略上的要地，俄方也積極備戰，甚至傳出 為此還將前線指揮官拉平將軍撤換。赫爾松攻防戰在外界的期待下，烏軍先只攻擊其聯外交通與後勤給，遲遲未展開大規模攻勢，而持續補充兵員與後勤的俄軍卻突然在9日撤出赫爾松，令外界大為意外。
赫爾松地區是俄烏衝突發生以來，唯一被俄羅斯方面完整控制的烏克蘭主要城市，其中還包括橫跨第聶伯河一座大壩的一側，該大壩控制著對克裡米亞地區的供水，戰略意義重大。這次撤出的命令是由俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)所發布，他接受了這次軍事行動戰區集團軍司令蘇羅維金（Sergey Surovikin）的建議，將部隊轉往第聶伯河東岸設訪，衛星照片也證實東岸已挖掘了大量的戰壕。俄方還呼籲撤離赫爾松市的居民，讓該市成為一座空城，原因是赫爾松在烏軍持續炮擊下，居民與俄軍的供給已無法保障，如果烏軍將第聶伯河上的卡霍夫卡大壩炸毀，下游將遭淹沒，不只造成居民喪生，赫爾松城內部隊也將完全孤立，有被包圍或全殲的危險。
這樣的部署顯然是獲得了普丁的同意，因為普丁的寵臣、超級滑頭的車臣共和國領導人卡德羅夫（Zelimkhan Kadyrov）立即向媒體表示，「完全同意」撤離赫爾松的決定，因為它「避免毫無意義的犧牲，並拯救了士兵的生命」。
但是，軍事分析人士認為，炸毀大壩淹沒赫爾松市的想法實在是匪夷所思，正在接受國際大量援助以支持對抗俄羅斯的戰爭，卻炸毀大壩淹沒被佔據國土上的居民，這是難以想像、也難以接受的愚蠢行為。1938年中國抗日戰爭時期曾有黃河花園口決堤事件，讓領導抗戰的蔣介石不只失去民心，也嚴重打擊國民政府的國際聲望。以烏克蘭目前完全依賴國際援助的情況下，澤倫斯基還不至於做這種決定。
對烏克蘭來說，能避免血腥戰鬥犧牲士兵生命就收復赫爾松當然值得慶幸，雖然如此，對俄羅斯撤軍的消息，烏克蘭的反應還是相當謹慎。烏克蘭官方表示，俄軍可能沒有真正離開赫爾松，在烏軍把旗幟插上赫爾松市政大樓前，一切都還言之過早。
軍事分析人士認為，從戰術角度來看，俄軍放棄赫爾松市是合理的，畢竟它是個無法有效補給與增援的地方，雖然撤離有損顏面與士氣，但畢竟有利於保存實力。雖然烏方態度謹慎，還傳出俄軍可能引誘烏軍進城打巷戰，在其設定好的殺戮區殲滅烏軍，但以目前兩軍的狀態，要在烏克蘭的領土上打巷戰，俄軍應該是更加地不堪一擊。
俄軍撤出赫爾松當然是烏克蘭在軍事上的勝利，有利於鼓舞士氣，同時也更能向西方證明烏軍在這場戰爭的獲勝機會愈來愈大。而俄軍決定不與士氣正盛、形勢有利的烏軍正面對決，可能是軍事戰術上的保守策略附帶著政治戰略。俄軍未來將且戰且退，拖過了赫爾松，還有盧甘斯克、頓涅茲克與克里米亞，還可以再拖延半年以上，反正都是在烏克蘭的領土上來來回回折磨當地的人民。
軍事上保守意味著俄軍將盡力拖延戰事，可能初步的目標是到明年春季以後。俄羅斯將盡力磨耗西方國家耐心，同時在國際上放出和談風向球，讓對戰事已感不耐的西方國家反過來向烏克蘭施壓，要求他們與俄羅斯談和，甚至逼迫烏克蘭接受某些條件，讓普丁有個可以保持顏面的下臺階。
俄羅斯若真有這個盤算，也要有些能耐才做得到。俄軍前線總指揮蘇羅維金說，烏軍，10月份損失慘重，約有12000多名士兵傷亡，這個數字已經比先前傷亡減少了7到8倍。他還聲稱，在動員的士兵抵達後，俄軍已穩定了前線的局勢。但是，以這樣的傷亡狀況，俄軍是否有能耐抵得住烏軍來執行拖延戰略，仍是最大的疑問。俄軍並非保家衛國，士氣相對低落，加上新進動員兵訓練不足，又沒有積極進攻的打算，這種狀態要抵住士氣如虹的烏軍並不容易。普丁就算有政治算盤，前線部隊也要能配合才行，如果俄軍頂不住烏克蘭積極搶攻，那戰局的結果恐怕還會更加難看。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。