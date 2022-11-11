經過數周的增兵與後勤補給，原本要固守烏克蘭東南要衝赫爾松（Kherson）的俄軍突然撤退，令外界十分意外。事後俄方傳出消息稱，目前戰況俄軍要守住赫爾松十分艱難，為保存實力後撤至第聶伯河（Dnipro River）東岸。此一分析確屬實情，但這也僅僅是戰術上的原因，莫斯科還有更重要的戰略考量，在認清戰事已無獲勝可能的基礎上改用拖延戰術，待西方國家對支援烏克蘭戰事露出疲態，反過來對澤倫斯基施壓要求他與俄羅斯和談。

從烏軍於9月在烏東地區反攻並收復大量失土後，俄軍退守赫爾松州與盧甘斯克、頓涅茲克2州，但近2個月來戰情呈現膠著。烏軍隨後炸毀第聶伯河大橋與通往赫爾松市通路，準備圍攻赫爾松市這個戰略上的要地，俄方也積極備戰，甚至傳出 為此還將前線指揮官拉平將軍撤換。赫爾松攻防戰在外界的期待下，烏軍先只攻擊其聯外交通與後勤給，遲遲未展開大規模攻勢，而持續補充兵員與後勤的俄軍卻突然在9日撤出赫爾松，令外界大為意外。

俄羅斯國防部長紹伊古發布命令將部隊撤離赫爾松，轉往第聶伯河東岸設訪，此舉被視為俄軍戰略上的重大退卻。（圖／美聯社）

赫爾松地區是俄烏衝突發生以來，唯一被俄羅斯方面完整控制的烏克蘭主要城市，其中還包括橫跨第聶伯河一座大壩的一側，該大壩控制著對克裡米亞地區的供水，戰略意義重大。這次撤出的命令是由俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)所發布，他接受了這次軍事行動戰區集團軍司令蘇羅維金（Sergey Surovikin）的建議，將部隊轉往第聶伯河東岸設訪，衛星照片也證實東岸已挖掘了大量的戰壕。俄方還呼籲撤離赫爾松市的居民，讓該市成為一座空城，原因是赫爾松在烏軍持續炮擊下，居民與俄軍的供給已無法保障，如果烏軍將第聶伯河上的卡霍夫卡大壩炸毀，下游將遭淹沒，不只造成居民喪生，赫爾松城內部隊也將完全孤立，有被包圍或全殲的危險。

新任的俄羅斯特別軍事行動戰區集團軍司令蘇羅維金建議撤離戰略要地赫爾松，以避免更多的士兵與居民傷亡。（圖／美聯社）

這樣的部署顯然是獲得了普丁的同意，因為普丁的寵臣、超級滑頭的車臣共和國領導人卡德羅夫（Zelimkhan Kadyrov）立即向媒體表示，「完全同意」撤離赫爾松的決定，因為它「避免毫無意義的犧牲，並拯救了士兵的生命」。

俄軍宣佈撤離赫爾松之後，已有部份俄軍試探性地進入赫爾松，預備進行接收。（圖／路透）

但是，軍事分析人士認為，炸毀大壩淹沒赫爾松市的想法實在是匪夷所思，正在接受國際大量援助以支持對抗俄羅斯的戰爭，卻炸毀大壩淹沒被佔據國土上的居民，這是難以想像、也難以接受的愚蠢行為。1938年中國抗日戰爭時期曾有黃河花園口決堤事件，讓領導抗戰的蔣介石不只失去民心，也嚴重打擊國民政府的國際聲望。以烏克蘭目前完全依賴國際援助的情況下，澤倫斯基還不至於做這種決定。

俄軍宣布撤離赫爾松後，也勸導當地居民離開赫爾松。圖為親俄的赫爾松市民準備逃往俄羅斯控制的克里米亞。（圖／路透）

對烏克蘭來說，能避免血腥戰鬥犧牲士兵生命就收復赫爾松當然值得慶幸，雖然如此，對俄羅斯撤軍的消息，烏克蘭的反應還是相當謹慎。烏克蘭官方表示，俄軍可能沒有真正離開赫爾松，在烏軍把旗幟插上赫爾松市政大樓前，一切都還言之過早。

軍事分析人士認為，從戰術角度來看，俄軍放棄赫爾松市是合理的，畢竟它是個無法有效補給與增援的地方，雖然撤離有損顏面與士氣，但畢竟有利於保存實力。雖然烏方態度謹慎，還傳出俄軍可能引誘烏軍進城打巷戰，在其設定好的殺戮區殲滅烏軍，但以目前兩軍的狀態，要在烏克蘭的領土上打巷戰，俄軍應該是更加地不堪一擊。

俄軍宣佈撤離赫爾松，許多當地居民逃往克里米亞躲避戰火。（圖／美聯社）

俄軍撤出赫爾松當然是烏克蘭在軍事上的勝利，有利於鼓舞士氣，同時也更能向西方證明烏軍在這場戰爭的獲勝機會愈來愈大。而俄軍決定不與士氣正盛、形勢有利的烏軍正面對決，可能是軍事戰術上的保守策略附帶著政治戰略。俄軍未來將且戰且退，拖過了赫爾松，還有盧甘斯克、頓涅茲克與克里米亞，還可以再拖延半年以上，反正都是在烏克蘭的領土上來來回回折磨當地的人民。

從戰術角度來看，赫爾松是個無法有效補給與增援的地方，雖然俄軍撤離有損顏面與士氣，但有利於保存實力。圖為積極準備進攻赫爾松的烏軍。（圖／路透）

軍事上保守意味著俄軍將盡力拖延戰事，可能初步的目標是到明年春季以後。俄羅斯將盡力磨耗西方國家耐心，同時在國際上放出和談風向球，讓對戰事已感不耐的西方國家反過來向烏克蘭施壓，要求他們與俄羅斯談和，甚至逼迫烏克蘭接受某些條件，讓普丁有個可以保持顏面的下臺階。

情勢不利的俄軍從赫爾松撤離，但烏軍深怕有詐，對此謹慎對待。圖為進入赫爾松的烏軍清除俄軍建立的戰壕。（圖／路透）

俄羅斯若真有這個盤算，也要有些能耐才做得到。俄軍前線總指揮蘇羅維金說，烏軍，10月份損失慘重，約有12000多名士兵傷亡，這個數字已經比先前傷亡減少了7到8倍。他還聲稱，在動員的士兵抵達後，俄軍已穩定了前線的局勢。但是，以這樣的傷亡狀況，俄軍是否有能耐抵得住烏軍來執行拖延戰略，仍是最大的疑問。俄軍並非保家衛國，士氣相對低落，加上新進動員兵訓練不足，又沒有積極進攻的打算，這種狀態要抵住士氣如虹的烏軍並不容易。普丁就算有政治算盤，前線部隊也要能配合才行，如果俄軍頂不住烏克蘭積極搶攻，那戰局的結果恐怕還會更加難看。