在選舉期間，原本業務就已經很繁重的波麗士們，又多了因候選人行程產生的各項業務，掃街造勢時的維安，以及候選人申請的個人隨扈等等，都是這幾個月警察同仁們多出來的工作內容。

但有些候選人，對於隨扈的工作性質可能不甚瞭解，進而對同仁予取予求，我接獲同仁告知，在「時指緊扣事件」裡頭，隨著陳時中一行人走出喆園，提著打包袋的那位人士就是隨扈，甚至上個月陳時中在颱風夜勘災闖紅燈時的罰單，也是隨扈去幫忙代繳，這到底是隨扈還是隨從？就連家庭看護工被雇主請去打掃都要鉅額罰鍰了，隨扈的工作內容應該只限於維護當事人人身安全，隨意使喚同仁真的不應該。

而警察除了維安之外，還有治安工作，在刑事案件的調查裡面，雖然有編列辦案費，但是通聯紀錄的調閱還是佔掉了大部份的預算，尤其近年犯案手法精進、組織龐大，調閱紀錄的費用讓同仁們苦不堪言，諷刺的是，若是地檢署等司法機關調閱則不需額外費用，警察同仁都是在第一線辛苦辦案，但巧婦難為無米之炊，請內政部要給予同仁應有的支持，為大家爭取應得的權利與費用。

作者為立委、前警大教授

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