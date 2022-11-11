人，不能不感恩的。

我踏入廣播這領域，必須先感謝王偉忠。

也忘了是怎樣的機緣。他在「台北之音」時，週間傍晚有一個帶狀節目，「台北什麼都有」，每天一小時，固定一位來賓與他哈拉，我是其中之一，其他的，還有蔡康永、卜大中，至於還有誰，我忘了。

那是我的廣播處女秀，我彷彿記得，我很生澀，很害羞，但王偉忠厲害在，他總能帶動氣氛，讓來賓安然脫身。

那段期間，我學到很多。但我無法學到他的機智，幽默，與特殊的語言模倣功力，可我學到敬業，學到尊重來賓，學到你總要把一個節目做到讓來賓開心，聽眾開心，自己也要開心。

謝謝偉忠的「折磨」，我真的是被他的機鋒「給磨練、折磨」到，人生有另一種體悟。

由於這些折磨，訓練，後來有了「Power 98.9」的邀約，我獨自做一個帶狀節目。

再後來，才有廣播界的美麗廖姊，找我去早上的中廣，做帶狀的「台灣E起來」，一小時政治時事，另一小時生活風格，我還第一次因這節目，入圍了廣播金鐘。

一做便做了五六年。

再後來，才有現在的hitFM 台北之音的台長我，以及， Pop Radio每天黃昏的「Pop 大國民」主持人我，依舊是一小時時事，一小時生活風格，還讓我，拿到了廣播金鐘獎「文化教育類主持人獎」！這兩個電台，都是廖姊的事業版圖。

王偉忠是我踏入廣播界的伯樂，美麗廖姊則是我被推向專業廣播人，廣播金鐘獎得主的推手。

有時想想，我也不是什麼天才洋溢的人，但毫無疑問，我應該是個善於把知識，把議題，透過媒體傳播出去的人。我對我的文字功力，很有信心。但我對我的聲音運用，卻是偉忠導之以前，廖姊帶之於後，才摸索出自己之風格的，謝謝他/她們。

為什麼突然這麼感性呢？

也沒什麼，就是上週末，我去屏東，與王偉忠同台對話，我們走過的眷村生活，很有感，

而隔兩天，廖姊要我陪她一起跟幾位超棒的客戶吃飯聊天，望著她，依舊神采奕奕，我不免想到她那年突然找我出來聊聊，「說想讓你開個早上的時段做廣播，你說呢？」我遂跌入迷人廣播的世界，至今還著迷，認真的做。

人，怎能不感恩呢，沒有那些伯樂，你不一定能發光，發熱的。

作者為知名作家

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