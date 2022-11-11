國民黨台北市長候選人蔣萬安辭立委，以及民眾黨新竹市長候選人高虹安與國民黨新竹縣長楊文科會面。港媒分析認為，藍白合作似乎逐漸成形，民進黨應會擔心「藍白合」若真的發酵，在台北市、新竹市恐怕就沒機會勝選。

根據香港媒體《中評社》今(11日)分析指出，蔣萬安辭立委一職放手一搏，以及高虹安與楊文科會面後，這一連串動作，都讓人覺得國民黨與民眾黨之間是否形成默契，「藍白合作」逐漸成型。

港媒認為，蔣萬安辭立委，有助選情穩定領先。民進黨高層也會認為，這會對無黨籍候選人黃珊珊造成壓力，但其實綠營擔心的是「棄黃保蔣」。高虹安與楊文科會面後，再加上國民黨新竹市長候選人林耕仁宣布不再打高虹安，高虹安可能會在負面選戰漩渦中暫時止血。若再有藍營地方組織幫忙，藍白就能把目標放在力阻民進黨新竹市長候選人沈慧虹當選，甚或藍營地方組織，有部分可能轉移支持高虹安，就能拉抬高虹安的選情。

港媒指出，民進黨率先點出藍白會有化學作用，就是希望力阻「藍白合」真的發酵。目前就看藍白合作能發酵到什麼程度，而民進黨就是擔心「藍白合」若發酵，在台北市、新竹市的選戰，恐怕就沒有機會勝選。