北台灣近日驚傳囚禁61人詐騙集團，該集團在淡水和中壢設有據點，淡水據點在11月1日遭攻堅，並逮捕看管該據點的34歲呂姓犯嫌等人，警方一度以為全案就此結束，所幸新北市刑警大隊大隊長蕭瑞豪破案當晚驚覺有異，深夜要求科技犯罪偵查隊在最短時間內破解呂嫌等人的手機，這才迅速鎖定中壢據點，成功解救32人於水火之中。

淡水警方上月31日接獲高雄鄧姓男子報案，指其20歲兒子北上求職卻遭到軟禁和虐待，警方透過鄧兒的GPS定位前往調查，果然發現該處傳出打罵聲和求救聲，警方驚覺有異，趕緊回報請求警力支援。

新北警方出動20多名員警前往攻堅，果然發現26名被害人遭囚禁於5坪大的空間內，並一舉逮捕呂嫌等8人，還在現場查扣第二級毒品、吸食器、FM2、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺及提款卡等證物，警方也於11月2日開記者會說明案情，當大多數人都以為已經風光破案時，蕭瑞豪卻「越想越不對勁」。

詐騙集團在中壢囚禁35人，所幸新北刑大第一時間破解犯嫌訊息，這才鎖定據點、成功救出被害人。（圖／翻攝畫面）

據悉，呂嫌等人在偵訊時閃爍其詞、拒不配合，蕭瑞豪在翻看筆錄時覺得另有隱情，要求科技偵查隊在最短時間破解犯嫌手機，而犯嫌都使用高科技蘋果手機，並層層加密避免犯行曝光，科偵隊不眠不休才透過鑑識數位科技破解，最終確認該集團另有據點，立刻揮兵南下前往攻堅，成功解救另外32名被害人，而該集團害死3人的犯行也跟著曝光。

新北市長侯友宜為此事還親到刑大慰問，感謝專案小組不眠不休的辛勞，即時救出58名被害人，並要求專案小組一定要持續向上追查，一個一個抓，逐一溯源，揪出幕後藏鏡人，徹底瓦解這個詐騙集團。

新北市警察局長黃宗仁則承諾一定會徹查到底、「團滅」不法分子，也再次呼籲全國的民眾提高警覺，若有高薪聘請的工作，或要求提供帳號或銀行戶頭的情形，一定要謹慎確認資方是否為合法有信譽的公司、多方查證，期望警民一起合作消滅這個可惡的詐騙犯罪集團。

新北市刑大不眠不休破獲囚禁61人詐騙集團，市長侯友宜7日特地前往嘉勉，感謝警察同仁辛勞。（圖／翻攝畫面）

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