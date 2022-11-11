德國總理蕭茲（Olaf Scholz）延續前總理梅克爾的傳統，最近出訪北京前與多位中國維權律師會談，關注中國的人權問題。媒體報導其中包括今年獲釋的余文生。

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）16年任內訪問中國12次，每次都會私下接見學者、律師、藝術家等民間的「公民社會代表」，表達對中國社會和人權的關心。

去年底上任的蕭茲，上週在嚴苛的防疫條件下首次出訪中國，觀察家原本推測梅克爾留下的傳統將中斷，不過看來蕭茲還是排除萬難，與多位維權律師會談。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）引述知情人士報導，蕭茲在本月1日、也就是出訪中國前3天，透過加密連線與駐北京的德國大使館進行視訊會議，邀請多位中國維權律師和家屬參與座談。

其中一人是身陷牢獄4年、今年3月刑滿獲釋的余文生。從余文生的推文照片可看到房內有幾個人，正與人在柏林的蕭茲及他的外交顧問普呂特納（Jens Plötner）會談，余文生和妻子許豔並與德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）合影留念。

余文生曾代理多位被捕的律師，2018年提議修憲和政治改革後被捕，因「煽動顛覆國家政權」罪名獲刑4年，今年3月刑滿獲釋。

余文生的命運受到德國、歐盟、美國的關注，梅克爾2018年訪問北京時，曾在德國大使館與許艷會談一個多小時。（編輯：郭中翰）1111111