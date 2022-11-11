高端爭議不斷，國民黨團書記長李德維9日赴台北地檢署，告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉違反《貪汙治罪條例》、《公務員圖利罪》。薛昨(10日)稱「李可能搞不清楚說他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務員」、「不過我就跟他梭哈」；李質詢時直言「看樣子是你要準備被關」，薛則反擊「很難說」。雙方一來一網的反擊也引發網友注目，有人就說「合約解密拿出來看不就好了」、「好大的官威呀」。

對於國民黨的提告，薛瑞元回應，中華民國台灣的法律制度之下，任何人可以告任何人，這種選舉操作本來是可以不用太理會，但是李德維委員可能搞不清楚說他惹到什麼樣的人，「我不是一個可以任人欺負的公務員」，《貪污治罪條例》的圖利罪是5年以上有期徒刑；《刑法》169條誣告罪是7年以下的有期徒刑，雙方籌碼並不一樣，「不過我就跟他梭哈，這什麼意思呢?不管將來我是否離開公職，不管李德維委員將來是否還做立委，我一定跟他搞到底（台語），反正我們兩個有一個人會被抓去關」。

此話一出引發網友在《Yahoo新聞》、相關報導影片、批踢踢留言，不少網友認為「到底惹到誰？？說說看，我們想知道你背後的那個人」、「不知道要惹誰才是惹對人?」「民進黨現在都嘛用這招」、「國民黨快出來反擊啊」、「第一次看到這麼狂的政務官」。