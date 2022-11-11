台中市政府勞工局攜手靜宜等大學，以動態影音、靜態發表及就業博覽會呈現「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」執行成果。（靜宜大學提供）

中市攜手靜宜等大學，透過64場青年前進重點產業工作坊，協助中市各大專校院大三、大四及畢業近2年的2200位青年學子具備產業所需的核心能力。（靜宜大學提供）

中市攜手靜宜等大學並延攬六位具豐富實務經驗的跨領域專家學者組成智庫團，提供產業發展與人才培育等寶貴經驗。（靜宜大學提供）

靜宜執行勞工局創新人才培育計畫，為業界培育專業人才，也加深大學教師對產業趨勢及關鍵人力需求的瞭解，並協助學子瞭解創新產業趨勢。（靜宜大學提供）

「前進重點產業工作坊」讓有興趣的青年學子深入瞭解產業趨勢、職能需求及職涯發展，也是具效益的溝通媒合平台！（靜宜大學提供）

台中市政府勞工局攜手靜宜等12所大學與業界，以動態影音、靜態發表及就業博覽會呈現「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」執行成果豐碩。靜宜職產長魏清圳指出，透過64場青年前進重點產業工作坊，協助中市各大專校院大三、大四及畢業近2年的2200位青年學子具備產業所需的核心能力；期勉青年學子在學習及訓練過程中，增進跨領域整合能力，提升與產業銜接的職能，因應未來多變職場趨勢。

台中市政府勞工局副局長羅群穆出席成果展中指出，市府推出「青秀樂台中」青年就業政策與方案，並成立就業與創業輔導等專責單位及一站式服務；同時結合靜宜等12所大學與業者的資源開設培訓課程與訓練。促使青年學子在產官學合作中，提早熟悉產業發展趨勢，在台中能勇敢築夢、圓夢！

靜宜副校長王孝熙指出，該校參與及執行勞工局創新人才培育計畫，不僅為業界培育專業人才，也加深大學教師對產業趨勢及關鍵人力需求的瞭解，並協助青年學子瞭解創新產業趨勢，加強自我能力，在職場發揮所長。

魏清圳說，計畫除辦理64場青年前進智慧服務、大數據分析、跨領域人才、資訊安全等重點產業工作坊，並延攬六位具豐富實務經驗的跨領域專家學者組成智庫團。透過專家訪談、創新人才培育座談會、人才發展品質教育訓練及產學合作，提供產業發展與人才培育等寶貴經驗；協助新住民及新二代就業與創業相關課程及訓練，也是會場另一亮點。

靜宜大學EMBA校友、慧國工業安環總務部經理劉利義說，「創新人才培育計畫」不僅能產學媒合、彼此瞭解，也是年輕學子通往企業的重要橋梁。慧國去年靜宜實習生百分百留任成為企業的生力軍。

台灣邊行運通有限公司總經理吳翰蓁表示，配合台灣2025淨零減碳的能源轉型政策，經濟部能源局與交通部選定台中港為離岸風電在地化生產的母港，陸續吸引世界一流開發商及風機製造商落腳台中港，也帶來大量綠色就業機會與徵才需求。

吳翰蓁指出，「前進重點產業工作坊」與講座分享，讓有興趣的青年學子能深入瞭解產業趨勢、職能需求及職涯發展；也是直接且具正面效益的溝通媒合平台，協助業者甄選優質人才。鼓勵有志投入離岸風電與綠能產業的青年學子，需具備良好的英語聽說讀寫及與跨國團隊溝通合作共事的能力；專業簡報製作及流暢簡報技巧則能加分。若有意晉升管理階層者，應擁有專案管理規劃、掌控預算及風險評估管理等多元面向能力。

畢業規劃投入綠能科技產業的李同學說，她積極參與工作坊，期望透過資深主管經驗分享及企業參訪，瞭解永續發展與綠色金融議題與政策，不僅能貼近太陽光電、離岸風電等產業現況；也提早做好職涯規劃、順利銜接職場！