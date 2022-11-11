台中市政府勞工局攜手靜宜等12所大學與業界，以動態影音、靜態發表及就業博覽會呈現「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」執行成果豐碩。靜宜職產長魏清圳指出，透過64場青年前進重點產業工作坊，協助中市各大專校院大三、大四及畢業近2年的2200位青年學子具備產業所需的核心能力；期勉青年學子在學習及訓練過程中，增進跨領域整合能力，提升與產業銜接的職能，因應未來多變職場趨勢。
台中市政府勞工局副局長羅群穆出席成果展中指出，市府推出「青秀樂台中」青年就業政策與方案，並成立就業與創業輔導等專責單位及一站式服務；同時結合靜宜等12所大學與業者的資源開設培訓課程與訓練。促使青年學子在產官學合作中，提早熟悉產業發展趨勢，在台中能勇敢築夢、圓夢！
靜宜副校長王孝熙指出，該校參與及執行勞工局創新人才培育計畫，不僅為業界培育專業人才，也加深大學教師對產業趨勢及關鍵人力需求的瞭解，並協助青年學子瞭解創新產業趨勢，加強自我能力，在職場發揮所長。
魏清圳說，計畫除辦理64場青年前進智慧服務、大數據分析、跨領域人才、資訊安全等重點產業工作坊，並延攬六位具豐富實務經驗的跨領域專家學者組成智庫團。透過專家訪談、創新人才培育座談會、人才發展品質教育訓練及產學合作，提供產業發展與人才培育等寶貴經驗；協助新住民及新二代就業與創業相關課程及訓練，也是會場另一亮點。
靜宜大學EMBA校友、慧國工業安環總務部經理劉利義說，「創新人才培育計畫」不僅能產學媒合、彼此瞭解，也是年輕學子通往企業的重要橋梁。慧國去年靜宜實習生百分百留任成為企業的生力軍。
台灣邊行運通有限公司總經理吳翰蓁表示，配合台灣2025淨零減碳的能源轉型政策，經濟部能源局與交通部選定台中港為離岸風電在地化生產的母港，陸續吸引世界一流開發商及風機製造商落腳台中港，也帶來大量綠色就業機會與徵才需求。
吳翰蓁指出，「前進重點產業工作坊」與講座分享，讓有興趣的青年學子能深入瞭解產業趨勢、職能需求及職涯發展；也是直接且具正面效益的溝通媒合平台，協助業者甄選優質人才。鼓勵有志投入離岸風電與綠能產業的青年學子，需具備良好的英語聽說讀寫及與跨國團隊溝通合作共事的能力；專業簡報製作及流暢簡報技巧則能加分。若有意晉升管理階層者，應擁有專案管理規劃、掌控預算及風險評估管理等多元面向能力。
畢業規劃投入綠能科技產業的李同學說，她積極參與工作坊，期望透過資深主管經驗分享及企業參訪，瞭解永續發展與綠色金融議題與政策，不僅能貼近太陽光電、離岸風電等產業現況；也提早做好職涯規劃、順利銜接職場！
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