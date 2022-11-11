YouTube頻道「Haha Tai 哈哈台」以幽默逗趣的街訪內容火爆全網，今年還入圍了「走鐘獎」，內容備受肯定。豈料，近日哈哈台驚傳在拍攝新北市五股區的街訪內容時，疑似事先應徵臨演，遭網友批評，事隔5日，他們終於回應了。

哈哈台在3日上傳一則題為「上班時間的五股區閒人」的影片，吸引30多萬人觀看。豈料，就有網友在社群平台Dcard上發文爆料，指出日前有廣告公司徵求2位臨時演員，在五股地區與主持閒聊，被網友猜測是哈哈台在徵臨時路人，紛紛在影片留言區表達不滿。

哈哈台在事隔5日後，終於做出回應。在最新影片的留言區中回應日前爭議。哈哈台指出由於三年來各大社群平台不時傳出假路人、演員的消息，為保護受訪者隱私，他們無法針對每則臆測一一回覆。

哈哈台在最新影片的留言區中，發出聲明回應爭議。（圖／翻攝自YouTube頻道《Haha Tai 哈哈台》）

此外，哈哈台也提到「所有抱著期待而來的受訪者，以及主持人陌生開發的受訪者們，我們都非常感謝您願意與我們分享人生真實體驗與觀點；而這段時間被波及的各位受訪者與網友，哈哈台致上萬分歉意！」向觀眾們致歉。然而，底下留言評價卻呈現兩極化的趨勢。有的網友認為整篇聲明混淆焦點，並未回應爭議問題，指出網友們是被路人街訪單元的原創性以及真實性所吸引，此次事件未處理好的話，恐會讓觀眾們心中打上一個問號。而另一派網友則提到網路影片有趣、讓大家看的開心就好，不用太在意其他東西。