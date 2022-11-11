九合一選舉進入倒數，身兼民進黨主席的總統蔡英文頻為台北市長參選人陳時中站台，但陳時中支持度仍未起色。新黨的台北市議員參選人林岳龍認為，蔡的光環和魅力已經不在了，例如曾看到陳時中到會場時，大家和跟陳握手，但國民黨參選人蔣萬安到場時，婆媽們簡直像看到偶像般的心態，氣氛大不同。林岳龍還說，也看過蔡英文去桃園幫鄭運鵬輔選，當她還在講話時，台下不少人已紛紛走開。

林岳龍昨(10)日在政論節目《少康戰情室》中指出，(台北市主要的)三位候選人常常會參加同一個活動，可以從選民看到他們的態度，就知道這個候選人到底會不會當選。他提到有一場活動，當陳時中到現場時，大家會跟他握手、說恭喜，但當蔣萬安到場時，林岳龍發現在場好多人，尤其是婆媽看到蔣萬安簡直是用尖叫的，像看到偶像的粉絲心態。林岳龍表示，從旁觀者角度來說，看這些選民態度就知道，到底現實的狀況是怎麼樣。

林岳龍也提到，他看到一段蔡英文去桃園幫民進黨參選人鄭運鵬輔選的影片，當蔡英文在台上講話時，台下很多民眾就已紛紛走開，他認為，從此現象來看，蔡英文的光環以及魅力已經不在了。此外，前陣子蔡英文跟陳時中一起去參加景美集應廟的演講活動，林岳龍也觀察到，台上一片歡樂，但他在台下聽到很多人其實是在罵的聲音。