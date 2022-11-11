MSCI明晟於台灣時間今（11）日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增藥華藥(6446)及臺企銀(2834)2檔，祥碩(5269)則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股，全球小型成分股則新增10檔、刪除11檔。上述調整將在11月30日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台灣成分股新增2檔、刪除1檔。除了首度納入的藥華藥，臺企銀自全球小型指數成分股轉進、成為全球標準指數台灣成分股。祥碩則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股部分，台灣成分股此次新增10檔，包括興農(1712)、華建(2530)、櫻花建(2539)、智擎(4162)、祥碩、遠雄港(5607)、胡連(6279)、保瑞(6472)、北極星藥業-KY(6550)、采鈺(6789)。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有11檔，包括台達化(1309)、力山(1515)、第一銅(2009)、臺企銀、瑞軒(2489)、大銀微系統(4576)、三星(5007)、松翰(5471)、創惟(6104)、91APP*-KY(6741)、網家(8044)。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在11月30日盤後生效。