陸軍裝甲第542旅2名志願役軍人2020年休假在熱炒店結識1名酒促小姐，2人趁對方喝醉後準備將人載到旅館性侵，甚至擠在計程車後座，將對方擠在2人中間輪流撫胸、親嘴，最後女子驚醒逃離提告，法官認為4人座轎車理應有人坐副駕駛座，顯見2人有不軌意圖，分別判處8月、11月徒刑。其中一名H姓軍人上訴，仍遭台灣高等法院駁回。

判決書指出，陸軍裝甲第542旅2名范姓、何姓志願役軍人前年9月與一群友人晚上在新竹縣某熱炒店用餐，席間認識1名酒促小姐小芳（化名），之後2人假意送小芳回家，3人共同擠在後駕駛座，小芳坐在2人之間，不過她因為醉意已深，上車後昏睡，竟遭對方2人猥褻得逞。

2名軍人在後座撫摸小芳胸部並親吻之後，更要求司機載進汽車旅館，到達旅館門口時，小芳驚醒趕緊連絡友人並逃離現場、決定提告；范姓男子事後坦承罪刑，但何男卻堅稱小芳當時喝醉靠在他身上，他僅用手摟住對方，並無猥褻。

法官審理時認為，當時是乘坐4人座轎車，2名男子理應有1人坐在副駕駛座、避免過多肢體接觸，但3人卻擠在後座，將小芳擠在中間，顯見有佔便宜意圖，依乘機猥褻罪判范男8月，何男因犯後否認犯行，毫無反省之意，判11月。

但其中一名H姓阿兵哥不服上訴，堅稱沒有猥褻。但另一名同袍則未上訴，但在高院證稱H男「整路都抱著她」還摸胸親吻，也聽到女方說「不要弄我」，他還勸H男「克制一點、女生說不要了」。

高院法官認為，H男在警方製作筆錄時坦承是想吃酒促小姐豆腐，同袍還要他「摸胸部」，法官認為H男侵害被害人性自主權，犯後還否認，毫無反省之意，駁回上訴。

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