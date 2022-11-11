國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。陳則表示，他判斷是自己上周六辯論表現太好了，好到國民黨會怕，所以才要出此「奧步」。一份最新破10萬人網路民調卻顯示，高達38.9%的民眾認為國民黨台北市長候選人蔣萬安在辯論會的表現最佳，無黨籍候選人黃珊珊以17.9%居次，自認「表現太好了」的陳卻僅獲15.1%墊底。

《yahoo!新聞》自5日起針對台北市長辯論會表現滿意度進行網路民調，截至今（11）日早上8時，已有106100人參與投票，人數衝破10萬相當踴躍。在「你最滿意哪位候選人的表現？」這題，蔣萬安以38.9%奪冠，黃珊珊以17.9%居次，並未收看辯論會者為16.9%，陳時中僅獲得15.1%，不知道／沒意見者則為11.2%。

針對「看完電視辯論會，你的投票意向有改變嗎？」表示不會改變的民眾高達57.0%，並未收看辯論會為15.7%，不知道／沒意見為12.1%，可能改變為8.2%，有所改變者則為7.0%。

至於「你看好誰能當選台北市長？」看好蔣萬安的民眾高達47.8%，不知道／沒意見為18.2%，看好黃珊珊的為16.8%，看好陳時中的為13.3%，其他則為3.9%。