國泰金(2882)10月稅後淨利29.1億元，累計前10月稅後淨利570.9億元，每股稅後盈餘4.03元。國泰金單月獲利持續反映防疫保單影響，但國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利皆創同期歷史新高，國壽及國泰證券累計稅後淨利仍創同期歷史次高。

子公司國壽10月稅後淨利20.3億元，累計稅後淨利487.9億元。10月以來金融市場持續在各國貨幣政策風向及宏觀形勢演繹下拉鋸，國壽今年以來伴隨利率走高，公司穩定收益顯著提升，10月台幣匯率持續走貶，累計至10月底仍為避險利得，外匯價格變動準備金累積餘額已逾570億元，不僅挹注投資績效，並有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。

國壽金融資產重分類日為2022年10月1日，重分類後帳列合併權益金額增加2,426億元。國壽10月底自結淨值比在5％以上，RBC逾320％；國泰金今年底前注資國泰人壽350億元，淨值比及RBC將進一步提升。

國泰世華銀行10月稅後淨利24.7億元，累計稅後淨利233.9億元，年增12％。受惠於央行升息、今年以來放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入較去年同期成長達24％；累計淨手收維持穩定。截至今年10月底逾放比率為0.09％，備抵呆帳覆蓋率為1845％，資產品質維持穩健。

國泰產險10月稅後淨損14.9億元，累計稅後淨損126.5億元，因疫情持續演變，10月單月已賠付金額14.9億元、累計截至10月底已賠付金額180.9億元，未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備30.7億元。

國泰證券10月稅後淨利0.8億元，累計稅後淨利12.1億元，儘管國際局勢劇變牽動台股行情表現，國泰證券持續透過數位經營模式維持成長，累計前10月台股客戶數較去年同期成長超過2成，經紀市佔率創同期新高達3.79％。

國泰投信10月稅後淨利1.3億元，累計稅後淨利13.2億元，年成長6％。全球股債市劇烈波動，看好美國等成熟市場國家投資等級債券殖利率來到13年新高與成熟市場投資等級債券風險較低，國泰投信10月募集「國泰美國優質債券基金」獲得熱烈回響，今年以來「國泰永續高股息ETF」則持續獲得投資人認同，基金規模、受益人數、與發行單位數屢創新高。公司各項業務穩定成長，總管理資產規模新台幣1.14兆元，穩居市場第一。