租賃龍頭中租-KY(5871)10日召開線上法說，財務長暨代理發言人陳文正表示，2022年應收帳款成長可望達成目標、甚至有機會超標。就前三季獲利成長表現來看，股利配發率可望維持或高於今年水準，意謂明年股利配發金額有望再增加。

中租-KY第三季合併營收223.08億元，季增5.39％、年增21.83％，連7季創高，歸屬母公司稅後淨利70.09億元，季增1.38％、年增26.79％，每股盈餘（EPS）4.44元，雙創歷史次高。應收帳款6478.96億元，季增6％、年增23％。

累計中租-KY前三季合併營收634.01億元、年增20.15％，歸屬母公司稅後淨利210.93億元、年增31.6％，每股盈餘13.31元，均創同期新高。其中，台灣獲利年增29％、東協獲利年增27％、中國大陸獲利年增6％。

中租-KY截至第三季合併應收帳款較去年底成長16％，其中由占51％的台灣、占15％的東協分別成長20％、24％擔當主力，占33％的中國大陸成長8％。延滯率維持2.2％、備抵呆帳覆蓋應收款比率維持2.1％，資產品質維持穩定。

中租-KY董事長陳鳳龍前次法說時表示，今年台灣應收帳款估可成長達15％、有機會超標達17～19％，東協成長亦有望達15～20％目標高標，中國大陸則因封城時間略長於預期，今年成長目標自15％調降至10％。截至第三季，台灣及東協成長表現均超標。

陳文正表示，台灣及東協目前應收帳款成長已快達到全年目標，中國大陸成長亦接近10％目標，剩下2個月在台灣及東協不會再特別調高目標設定，中國大陸則持續努力，目前看來非常有機會達標。整體成長目標維持不變，預期有機會達成或超標。

針對明年股利政策，陳文正指出，中租-KY近年盈餘配發率維持近40％，主要視對未來營運成長需求及資本規畫方向。雖然屬於董事會權責，但就前三季每股盈餘13.31元、年增達27.86％來看，規畫維持或高於今年水準是「可行」的，未來30～40％配發率都需被考慮。