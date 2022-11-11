從土耳其來台發展多年的藝人吳鳳(吳承鳳)，先前因主持行腳節目《愛玩客》知名度大幅提升，2015年與妻子陳錦玉結婚，育有兩女，而吳鳳時常會在社群媒體上分享家庭生活，近日他在臉書發文表示，小女兒Inci和姊姊在房間玩時，從床上摔下撞到頭部，到院時還嘔吐，讓他非常擔心。

吳鳳在2006年從土耳其畢業後，來台就讀師範大學研究所，2011年開始主持節目《愛玩客》名氣大增，更在2012獲得第47屆金鐘獎行腳節目主持人獎，也是首位拿下電視金鐘獎的外國人。

吳鳳9日在臉書發文透露，在前幾天旅行結束返家後，兩個女兒在房間床上玩耍，但突然聽到孩子放聲大哭「原來小女兒Inci 從床上摔下去撞到頭！我們沒有看到，但是Ekim說的妹妹摔倒有點用力，我們很緊張！畢竟是頭部很重要的部位！」

然而，吳鳳觀察一陣子後，女兒Inci仍覺得頭痛，因此盡速帶她到醫院檢查「在急診先照X 光！剛好這個時候她吐了，我越來越緊張！醫生判斷要斷層掃描檢查看看腦部有沒有出血。」吳鳳表示，當看到女兒躺在機器中時感到非常心疼，所幸檢查只有輕微腦震盪，而當吳鳳去批價時發現只要220元，且還有拿到止痛藥「當下心裡O.S.想說：幸好我們在台灣，有這樣的醫療資源，覺得多幸福多幸運。」而女兒目前狀況已經好轉，也已經回到學校上課。

最後，吳鳳也感慨道：「好像當父母最難的部分是在這裡，不管多注意孩子，總是有一秒的瞬間發生不想要的意外！一秒聽起來很短，但是人生中那一秒代表很多事！有時候很開心，一秒後開始掉眼淚！」