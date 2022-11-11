賴姓男子邀約女網友拍攝全裸寫真照片，為讓女方能快速進入情境，一度伸手在她身上遊移，豈料「凍未條」勾起性慾，竟將手伸進對方私處，之後賴男掰開對方雙腿喬姿勢拍照時，又忍不住慾火中燒，對女網友「霸王硬上弓」性侵得逞。台北地檢署依強制性交罪起訴賴男。

起訴指出，賴男經由IG結識女網友，今年4月3日中午12時30分，2人相約共赴北市中山區某飯店房內，由賴男無償為女子拍攝全裸寫真照片。

賴男拍攝過程中，原欲以撫摸女方身體方式，以達成拍攝情欲照主題之目標，但賴卻無法控制自己性慾，用手侵犯女方，遭女子推阻後才罷手。

之後賴出手調整女子腿部姿勢，將她雙腿打開後，又控制不住「硬上」得逞，事畢女子梳洗後，於當天下午3時19分離開飯店，因不甘受辱，向中山分局報案提告。

北檢調查時，賴男坦承犯行，表示願與被害人和解，檢方一度將全案送調解，但因雙方無法達成調解共識，檢方依法起訴賴男。