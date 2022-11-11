特力(2908)前3季每股盈餘為0.99元，累計前10月合併營收為314.5億元，年減13.02%，特力表示，隨著感恩節及聖誕節之銷貨旺季，可望加速貿易事業體客戶將庫存降至合理水位，台灣零售事業因第4季為居家產業傳統旺季，居家修繕需求將可帶動銷售成長。

受到貿易客戶調整出貨排程以及去年同期出貨基期較高之影響，特力今年第3季營業收入為91億元，較去年同期減少，單季合併毛利率為26.2%，營業利益率為0.8%，淨利歸屬於業主為1.44億元，單季每股盈餘為0.29元；累計前3季合併營業收入為290.7億元，合併毛利率為23.9%，營業利益率為0.7%，淨利歸屬於本公司業主為4.89億元，每股盈餘為0.99元。

就兩大業務來看，特力貿易事業2022年第3季及前3季營收分別為43.8億元及147.7億元，主要受到客戶調整庫存及去年同期出貨基期較高，營收較去年同期減少；台灣零售今年第3季及前3季營收分別為39.4億元及123.5億元，主要是因全球金融環境的改變，升息、貨幣緊縮情勢確立，加上國內疫情仍反覆延燒，衝擊民眾消費與購屋意願，台灣房市交易冷淡，消費者對換屋、居家用品需求降低，導致營收較去年同期減少。

特力表示，特力將持續調整自身產品結構與強化財務體質且運用自身零售及貿易網絡，隨時應變客戶之需求，以緩和外在環境對營運造成的影響；在貿易事業部分，隨著感恩節及聖誕節之銷貨旺季，可望將庫存降至合理水位，面對COVID-19疫情、烏俄戰爭及通貨膨脹等外在因素之挑戰，全球經濟環境仍存在高度不確定性，特力將持續密切關注後續之發展且持續和客戶們隨時維持緊密的聯繫，以便能即時因應且提供海外客戶專業的服務以滿足所有客戶多元的需求。

在台灣零售方面，面對升息與解封後走出戶外出遊的風潮，可能對居家產業造成之外在挑戰，特力零售通路除增加硬體、軟體商品線，並豐富一條龍服務內容，滿足顧客需求。