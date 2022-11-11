國民黨台北市長候選人蔣萬安昨(10日)宣布請辭立委，展現破釜沉舟決心，其餘11名投入選戰的立委，目前表明不跟進。其中民進黨現任立委投入縣市長候選人就有7位，民進黨祕書長林錫耀昨直言，「當然」不會請辭。此話一出，引發網友熱烈爭論，有人認為「輸定了！若辭豈不兩頭空」、「之前一堆綠營猛問蔣萬安會不會辭去立委，等蔣萬安真的辭去立委，民進黨又開始裝瘋賣傻」，皆獲破千個按讚，迴響熱烈。

根據《中國時報》今(11日)報導，民進黨現任立委投入縣市長候選人就有7位，對拒跟進請辭立委，顯然是有備而來，民進黨祕書長林錫耀昨直言，「當然」不會請辭，還說與其在選舉才採取這樣手段，不如正規、好好地，用個人優質條件、好的訴求爭取民眾支持。

對於民進黨選將是否請辭立委一事，在《Yahoo相關報導》有超過1700則討論，其中熱門留言有「綠：嚴以律人...寬以待已」、「笑死人了，自己當初怎麼說別人的，現在說這種話」、「知道選情很糟當然不敢辭」、「啊又一個標準的『綠能你不能』」、「話都是他們講的算」。