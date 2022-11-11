在床上耍廢滑手機超傷身，物理治療師「三個字（SunGuts）」分享3個易導致背部疼痛的滑手機姿勢，包括靠著枕頭或床頭櫃、只有墊高頭頸部以及趴著滑，其中最糟糕的就是趴著滑，這個姿勢恐讓整個背部都在發力，導致肩膀頭痛、手臂痛與麻的問題。

物理治療師「三個字」在YouTube上分享，在床上滑手機最常見的姿勢就是「背靠著枕頭或床頭櫃」，這個動作乍看好像整個背部都有被支撐住，但大家別忘了要讓脊椎不受傷，最基本的原則就是要保持直立狀態，而這個姿勢下的脊椎其實是呈現彎曲的，長時間下來可能會不舒服。

物理治療師表示，以背靠枕頭或床頭櫃的姿勢玩手機，雖然背部有支撐，但這個姿勢其實會讓整個上半身的重量，通通都壓在脊椎上，進而導致腰痛或上背痛的問題，甚至可能出現胸悶、胸痛或呼吸不順的狀況。且因為背部肌肉會聯到後腦勺，長期姿勢不良也可能引起頭痛的問題。

物理治療師指出，第二個常見的床上滑手機姿勢為「只有頭頸部墊高」，這樣的姿勢背部仍然呈現彎曲的狀態，雖然對腰部會好一點，但上背部的壓力卻更大，需要承受整個頭部的壓力，還有彎曲折點的壓力，進而導致C7T1那邊的骨頭比較容易腫脹，最後脖子後面就會出現富貴包。

物理治療師也說，最後一個常見的姿勢就是「趴著滑手機」，這個姿勢看似身體都被支撐到，但其實整個背部都在出力，尤其是上背部的部分，恐導致肩膀頭痛、手臂痛與手臂麻的問題，因此這個姿勢比起前面2個姿勢還更糟糕，務必要趕快改變。

物理治療師也分享，如果很想在床上滑手機，建議可以墊枕頭以後，正著平躺在床上，然後上手臂舉起來，但手肘的部份貼合身體，自然的放下來，這樣會讓背部呈現平直又有支撐，也不會聳肩，導致肩膀痛；也墊高枕頭側躺，使脖子不往下掉，然後手肘貼和床面，上手臂舉起來滑手機。