美國通膨數據降溫，刺激美股起飛，道瓊漲破千點，費半指數也大漲超過10%，氣勢相當驚人，台股10月下旬展開反彈行情，有專家看好，利空築底後將有機會延續至明年初。

【1】千點反彈行情只是起點 投顧：無基之彈嗨到明年初

台股10月下旬展開反彈行情，儘管10日隨亞股回檔、終場收跌，然加權指數波段一度反彈千點之多，神準預測千點反彈行情的凱基投顧最新認為，全球股市與台股正迎來無基之彈，有機會延續到明年初；中信投顧亦看好利空築底後的反彈行情。

【2】通膨降溫 美股沸騰

美國周四公布市場高度矚目的通膨指標消費者物價指數（CPI），結果月增0.4％，較去年同期則上揚7.7％，雙雙低於預期，凸顯通膨開始降溫，聯準會（Fed）12月縮小升息幅度的機率升高。

【3】績優生正常發揮！外資：神山低接買點到 半導體首選

台積電公告10月營收，繳出單月歷史次高的2,102億元佳績，較上月小增1％、年增56.3％，大致符合外資預期。法人認為，台股目前正處在反彈波段中，扣除擔心美股拉回干擾的外部變數，台積電低檔布局時機已現，是半導體領域布局首選。

【4】勞退基金700億上膛 代操七投信曝光

勞動基金運用局新舊制勞退基金111年第一次國內委外代操700億元評選結果，相當罕見於10日晚間近8點半揭曉，也較原預定的行程提前公布，由安聯、施羅德、國泰、第一金、野村、華南永昌、匯豐等七家投信取得簽約資格。台股未來可望有920億元資金活水入市。

【5】10月獲利出爐 小金雞撐腰 國泰金穩賺29億

國泰金控10日公告10月單月稅後純益29.1億元，且比9月多賺17.9億元，主要歸功兩大子公司，即國泰世華銀10月稅後賺24.7億元，是金控下銀行單月獲利王，國泰人壽10月稅後獲利20.3億元，亦是金控下壽險第一