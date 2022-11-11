電信三雄公布前10月財報，中華電(2412)單月、累計獲利持續坐穩雙冠王，累計前10月每股賺3.99元。台灣大(3045)、遠傳(4904)累計前10月每股分別賺3.33元以及2.42元。

中華電10月合併自結營收達192.3億元、年成長1.6%；營業淨利為37.7億元，稅前淨利為37.6億元，較去年同期持平；歸屬於母公司業主之淨利為28.9億元；EBITDA為70.8億元，年成長0.6%；稅後EPS為0.37元。累計前10月合併總營收為1764.7億元，年成長4.1%；歸屬於母公司業主之淨利為309.6億元，年成長2.9%；自結稅後EPS為3.99元，年成長2.9%。截至10月，中華電營業收入達成率101.7%～102.3%，營業淨利達成率103.1%～106.4%，稅前淨利達成率104.1%～107.6%，每股盈餘達成率104.2%～108.3%，皆大幅超越財測目標。

中華電10月核心業務延續成長趨勢，5G用戶數與整體090門號數持續增加，帶動行動服務營收穩健成長，行動月租型ARPU年增2.3%，已連續19個月上揚；固網寬頻表現穩定且亮眼，「速在必行」方案加速客戶升速，亦大幅衝高Wi-Fi營收，寬頻接取營收與數據網路營收亦雙雙攀升，帶動寬頻ARPU年增2.3%，自110年度起已連續22個月正成長。

台灣大10月自結合併營收143.4億元，年成長11%，創107年1月以來新高；EBITDA為27.1億元，營業利益12.6億元，較去年同期成長7%，稅後淨利8.2億元；稅後EPS為0.30元。累計前10月合併營收1359.5億元，EBITDA為284.0億元，營業利益138.3億元，稅後淨利為93.8億元，稅後EPS為3.33元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，除新iPhone與5G持續助攻，Disney+、mo幣多、好速成(又又)三大獨門方案用戶數占比已達智慧型手機月租用戶之15%，使10月智慧型手機月租ARPU連續第十七個月年成長，約1%。隨本月家用寬頻供裝區服務範圍擴增，涵蓋全台超過八成家戶，未來將有助於好速專案持續輸出動能。近期新推出之「OP影音劇院套裝」則以優惠價格提供一站式影音軟硬體解決方案，搭配1399元以上用戶近六成，高於整體5G手機案。

遠傳10月受惠於用戶持續升級5G、新經濟營收貢獻，單月合併總營收、合併EBITDA、稅後淨利分別為82.72億元、25.73億元、8.20億元；與去年同期相較，年成長率分別為1.6%、7.7%、19.3%；稅後EPS為0.25元，連續10個月雙位數成長。累計前10月合併總營收、合併EBITDA、稅後淨利分別為730.55億元、254.81億元、78.80億元；與去年同期相較，年成長率分別為5.6%、9.3%、19.8%。稅後EPS為2.42元，扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率達19.8%，成長動能強勁。累計今年1至10月，EPS已達成全年度財測目標的86%。

遠傳10月行動通訊業務表現亮眼，行動服務營收年成長率達3.3 %，總用戶數同步正成長。受惠於iPhone新機持續熱銷，推升5G滲透率，帶動10月份客戶每月平均貢獻度(ARPU)持續攀高，繳出連20個月正成長。