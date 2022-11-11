孕育許多獨立音樂的台北市公館商圈「海邊的卡夫卡」Live House，因面臨都更，將於2023年1月正式熄燈。「海邊的卡夫卡」於2005年開張，逾17年來孵育許多音樂創作者、樂團、藝文工作者，是公館一帶極具指標性的音樂場所。

「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」計劃發起人之一的高珈琳說，近年溫羅汀（溫州街、羅斯福路、汀州路）地區的Live House、獨立書店、咖啡廳接連熄燈，令人惋惜。希望以此為錨點，透過不同媒介及跨界活動，保存當地獨有的音樂、藝術文化記憶。

「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」音樂影像跨界計劃，以六感體驗規劃6項系列活動，包括金鐘主持人馬世芳與10位藝文創作者進行「Podcast對談」；和插畫家高妍合作「漫畫圖文出版」；挑選溫羅汀場域規劃「卡夫卡時光地圖」；廣邀音樂、藝術、文學人士進行「微醺音樂跨界沙龍」；收集珍貴音樂藏品策劃「祭憶藏物展」；「紀錄片」則是以樂團1976主唱阿凱、金曲獎最佳作曲人HUSH、甜梅號吉他手昆蟲白為主角，探索獨立音樂的珍貴記憶。

阿凱回憶，對國內外音樂人來說，卡夫卡是很好玩的地方。2011年星野源首次海外巡迴演出，就選在「海邊的卡夫卡」；2019年他再度來台舉辦演唱會，帶同事們重回卡夫卡，在8年前同一根柱子前拍照，很多星野源的歌迷專程來朝聖。

告別「海邊的卡夫卡」終極目標，是規劃熄燈日當天舉辦24小時不插電演唱會，力邀曾在「海邊的卡夫卡」演出過的表演者回娘家。