中華電信提出「22366」計畫，將攜手20家以上的台廠做大O-RAN市占大餅，今年立足台灣，2023～2024年將帶著台廠揮軍國際市場打世界盃。

中華電信在標下國發會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」並經過兩年的準備，10日與國發會共同宣布成果，中華電信董事長謝繼茂表示，啟碁、雲達、亞旭、萊昂仕、和碩、宏達電、中磊、仁寶、台達電、光寶、明泰、泰金寶、智易、富鴻網、廣達、英業達、正文、友訊等18家網通設備商，以及伸波、大世科等2家系統整合商，已實證國產自主研發O-RAN設備介接國產雲達與國際Cisco、Nokia、Ericsson 等大廠的5G SA核心網路，展現台灣網通產業在5G開放網路關鍵技術自主能力，未來將由中華電信扮演領頭羊，協助台廠取得關鍵OTIC國際標準認證門票，與國際市場供應鏈接軌。

中華電信網路技術分公司副總經理賈仲雍指出，為了協助台廠打入國際市場，中華電信規畫了「22366」計畫，將成立兩個驗證測試中心，除了在中華電信研究院，中華電信亦與耀登旗下耀睿設立驗測中心並通過OTIC認證，未來並將成立兩套國產設備的整體解決方案，並將在桃園、台南及高雄市等三縣市進行實證場域，分別將啟碁、雲達等台廠設備導入實證場域。

除此，中華電信亦將開發六個O-RAN的案場，以O-RAN設備支援智慧城鄉案等。

國發會副主委高仙桂表示，4G以前，台廠只能將最終端的產品出口、甚至只扮演諾基亞或愛立信的代工角色，未來採用開放架構後，台廠經過國際驗證就可以直接打入國際電信公司的供應鏈。

至於台廠如何搶這波商機？高仙桂說，國發會、經濟部及中華電信將協助台廠在國內驗證，測試的部份將以專案補助鼓勵國產設備，希望未來能夠將台廠設備打入國際電信商。她並透露，雲達已經可以做到開放網路設備一條龍，並強調O-RAN目前才剛在發展中，未來5～10年將大爆發，2028年時的價值，將會超過傳統設備商機，台灣要自組O-RAN國家隊，搶攻國際商機。

至於國際市場，中華電信表示，最有機會是美國及東南亞，目前亦以鎖定兩大市場為海外先發市場。