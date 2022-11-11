台灣大（3045）10日召開法說會，總經理林之晨首度透露，台灣大的5G滲透率已正式突破25％。

林之晨強調，預期消費者選購手機同時將申辦5G資費，加上台灣大提供mo幣多專案、Disney+綁約、以及好速成雙等多元5G資費方案，將有效刺激4G用戶升速5G意願。

除此，外資法人關注台灣大合併台灣之星時程，林之晨說，根據NCC主委陳耀祥公開的回應，應該會在三個月內做出決定。至於法人追問NCC目前審核合併案的重要議題，林之晨表示，政府機關目前關注焦點包括頻譜上限（超過法定上限應否繳回）、台灣之星的員工安置等議題。

至於通膨是否影響電信商的營運費用？財務長兼發言人張家麒認為，通膨主要影響如薪資及電費，目前在台灣大的營運費用占比不高，因此，通膨對於台灣大的衝擊目前並未看到。

台灣大並公布第三季合併營收404.7億元，較去年同期成長8％；EBITDA 84.4億元，年成長持平，稅後淨利28.4億元，稅後EPS為1.00元。

電信業務亮點方面，第三季行動服務營收較去年同期成長2.5％，新iPhone與5G持續助攻，mo幣多、好速成雙、Disney+三大方案帶動資費升轉，推升智慧型手機月租用戶ARPU來到682元，同時，月租用戶月退租率維持低檔，來到0.85％。

電子商務成長動能強勁，富邦媒第三季合併營收235.58億元，年成長13％，主倉與衛星倉總數合計達到51座，較去年同期增加12座，持續強化台灣大的競爭優勢。另一成長引擎家用寬頻上網服務，第三季營收年成長9％。

未來展望，林之晨強調，有鑑於5G滲透率穩定推升、獨門專案強勁帶動、及集團綜效擴大，台灣大全年EBITDA成長之業績展望不變。未來將持續有紀律地擴展優質客群並維持成長動能。