新華社11日報導，中國氣候變化事務特使解振華在埃及沙姆沙伊赫《聯合國氣候變遷綱要公約》締約方大會（COP27）舉行期間，當地時間9日下午出席中方代表團新聞發布會時表示，中方宣布暫停中美氣候變化商談，責任在於美國，但中美之間的非正式溝通，一直沒有中斷。

解振華表示，中美在氣候變化問題上，有很好的長期合作歷史，共同讓《巴黎協定》達成、簽署及生效。去年雙方合作進展非常順利時，美國眾議院議長裴洛西訪台，嚴重違反中美三個聯合公報規定，損害了中國主權和領土完整，中方宣布暫停中美氣候變化商談，但在氣候問題上的聯繫，從來沒有中斷。

解振華又說，中國是開發中國家，今年氣候災害為中國帶來巨大損失，對於開發中國家的遭遇，中方感同身受，也非常支持這些國家提出的要求。

解振華回答中美合作問題時說，COP27大會上，「損失與損害」資金成為開發中國家關注的重點議題。針對美國說中國也應該承擔「損失與損害」賠償資金，解振華回答說「“到目前為止，（美方）沒有人和我提出這個問題，好像也不好意思和我提出這個問題。」

解振華說，這個問題的解決方法很明確，就是《聯合國氣候變遷綱要公約》《巴黎協定》和《京都議定書》確立的「共同但有區別的責任」原則，這是基於科學和歷史責任建立的一個原則。他說：「雖然我們沒有責任，但中國願意通過南南合作，幫助開發中國家提高適應能力。而且中國已經這麼做了，中國已經拿出20億元人民幣幫助開發中國家適應並減緩氣候變化。」

在回答如何看待發達國家遲遲不兌現1000億美元承諾的問題時，解振華闡明中方立場說：「我參加氣候變化談判有15年了，《巴黎協定》的談判過程我全程參與。其中《巴黎協定》的基本原則就是『共同但有區別的責任』原則。考慮到各國的國情不同、能力不同，所以進行了區分，這是一個最基本的原則。」

解振華說， 「我建議發達國家今年先拿出1000億美元， 而且還要按照要求確定2025年之後進一步增資的時間表和路線圖。」

中國的可再生能源開發也在會場上備受關注。解振華說，要減少化石能源的排放，前提是大力開發可再生能源。中國在這一問題上堅持「先立後破」原則。目前，中國可再生能源發電裝機總量超過許多發達國家的總和。雖然作為一個14億人口的大國，中國為了保障民生，保證電網安全，新建了一些煤電廠，「但它們是世界上最高效的煤電廠。」他指出，在增加一些煤電的同時，中國淘汰了大量傳統的電站，因此中國並沒有增加新的二氧化碳排放。

中國在應對氣候變化上一向重視行動，解振華說：「現在不是要重新談判《巴黎協定》，我們已經有了一個好的協議，而是要落實，把承諾真正地落實到行動上，要見到實效。」

在應對全球氣候變化問題上，中國一向堅持多邊主義原則。解振華說：「零和就是失敗，合作才能共贏。」