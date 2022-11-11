網通大廠智邦(2345)受惠今年缺料問題舒緩加上網通升級潮加持，累計前三季已經大賺逾1股本，也超越去年全年，惟有鑑於全球宏觀經濟持續低迷，智邦表示，仍會密切注意客戶需求變化並嚴格管控庫存。

智邦第三季合併營收205.81億元，季增加10.08%、年增加35.37%；合併營業毛利45.33億元，季增加11.26%、年增加59.08%；合併稅後純益24.61億元，季增加18.73%、年增加124.64%，每股稅後純益4.41元。單季毛利率22%，季增加0.2個百分點、相較去年同期增加3.3個百分點。

智邦累計前三季合併營收550.07億元、年增加29.56%；合併營業毛利115.88億元、年增加47.86%；稅後純益58.21億元、年增加83.14%，每股稅後純益10.44元，創下歷史同期新高，也已經超越去年全年的8.44元。平均毛利率21%、較去年同期成長2.5個百分點。

智邦有鑑於供應鏈缺料問題改善，網通升級剛性需求發威，加上美金匯率升值，帶動智邦第三季的營收、獲利創下新高，累計前三季每股獲利也達10.44元，已經賺近逾1個股本，並超越去年全年。

智邦表示，受到全球景氣衰退影響，仍需要密切注意客戶需求的變化以及嚴格管控庫存風險。

法人認為，零組件缺料情形持續改善，智邦目前企業級網絡、電信級網路接單出貨都順利，400G交換器也已經開始出貨，第四季營收可望持續穩健。