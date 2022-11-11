年底九合一選舉牽動2024總統大選，有媒體今(11日)公布最新相關民調，若屆時是由現任副總統賴清德、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲三人對決選總統的話，賴以支持度31.5%領先，其次為侯友宜的23.4%、柯文哲的21.7%。

《ETtoday新聞雲》11日公布最新民調，針對國民黨三位2024總統大選可能參選者：侯友宜、前高雄市長韓國瑜與黨主席朱立倫3人黨內互比，侯的支持度36.0%，韓的支持度15.2%，朱的支持度11.3%。而假設2024總統選舉是由賴清德、朱立倫、柯文哲三人對決，賴清德的支持度35.5%，柯文哲的支持度26.4%，朱立倫的支持度10.7%。

該民調結果顯示，若是由賴清德、韓國瑜、柯文哲三人對決2024總統大選的話，賴清德的支持度34.7%，柯文哲的支持度23.7%，韓國瑜的支持度20.4%

該民調由《ETtoday民調雲》於10月31日至11月3日，針對台閩地區22縣市20歲以上的民眾進行「2024總統人選調查」，回收有效樣本數1,419份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.6%。