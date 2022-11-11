嘉義一名女騎士日前準備騎上當地牛稠溪橋時，疑似從右側超越前車，竟直接誤騎上機車道旁的「人行道」，接著下秒整台機車化身「越野車」掉回機車道往前騎，驚悚過程全被拍下，網友說「妹子騎車的套路真高段」、「其實這是專為越野車設計的跳台」、「瑪莉歐賽車真人OL版」。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，一名機車騎士日前準備騎上橋時，發現右側突然鑽出一名女騎士，該名女騎士疑似從右側超車，但未注意橋上機車道的右側是「人行道」，一時疏忽竟直接騎上人行道，接著再往左騎「掉回」機車道，過程全被後方機車的行車紀錄器拍下。

女騎士騎上橋時，疑似從右側超越前車，竟直接騎上機車道旁的「人行道」，接著下秒整台機車化身「越野車」掉回機車道往前騎。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

該女騎士疑似因搶快來不及左偏，騎上人行道後，又掉回機車道，原PO分享影片說「妹子騎車的套路真高段，套裝也很香啊」；其他網友留言「老巴老巴~這台是越野車嗎」、「買jet跟買crf一樣，都是越野車」、「嘉義市區往民雄，其實這是專為越野車設計的跳台」、「一樣是騎車為什麼她的比較好玩」、「瑪莉歐賽車真人OL版」、「是個狠人」、「我就說jet是越野車」、「是個狠人飛高高」。

據道路交通管理處罰條例第3條第1項第3款規定，「人行道」指為專供行人通行之騎樓、走廊，及劃設供行人行走之地面道路，與人行天橋及人行地下道。而依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款，若駕車（汽車、、機車）行駛在人行道上，可處新臺幣600元以上、1800以下罰鍰。