富邦金(2881)10月自結合併稅前淨損65.19億元、稅後淨損54.12億元，EPS為-0.44元；累計今年前10月合併稅前淨利982.90億元、稅後淨利783.02億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.07元；累計今年前10月合併稅前淨利1,370.86億、稅後淨利1093.39億。富邦金控前10月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄。子公司台北富邦銀行前10月累計稅後淨利已超越2021年全年獲利，並創下歷史新高紀錄；富邦人壽前10月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄。

造成富邦金10月由盈轉虧，主要是富邦產和富邦證券當月呈現虧損。

富邦產險10月稅後虧損59.22億元，累計稅後虧損230.08億元，係持續受到防疫保險賠款之影響，公司藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠之處理速度，單10月防疫險相關直接賠款金額為130.0億，核賠28萬件，自留賠款金額為97.52億；累計1至10月防疫險相關直接賠款達520.36億，件數為114.7萬件，自留賠款達333.77億，同時截至10月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額40.0億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備則約570億)，隨著疫情發展趨勢及防疫相關政策調整，將適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。

富邦證券10月稅前獲利約0.1億元，稅後虧損0.51億元，累計前10月稅後淨利24.63億元，較去年同期減少61%。10月台股加權指數達今年以來最低12,629點，金融部位損益與現貨收入均較去年同期減少。