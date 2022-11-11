連鎖藥妝通路業者諾貝兒(6844)(丁丁連鎖藥妝)10月營收3.4億元，年減0.07%，前10月營收35.51億元，年增11.76%。隨新冠肺炎防疫措施鬆綁，雖然民眾對防疫商品消費力道趨緩，不過，保健食品購買力則穩步成長，諾貝兒持續針對相關產品組合進行強化。

諾貝兒指出，新冠疫情激發民眾對健康議題的重視，加上目前疫情變化還不明朗，防疫措施鬆綁卻尚未完全解除，讓消費者願意投入更多預算購買營養保健品，增強抵抗力以降低萬一染疫後的症狀嚴重程度。

諾貝兒董事長張振興指出，無論嬰幼兒奶粉、紙尿褲、幫助維持心血管健康的保健食品，近期都有需求量轉強的季節性因素，成為推升丁丁連鎖藥妝接下來相當重要的營運動能。

近期正值百貨業周年慶檔期，電商通路也有雙11購物節戰局，超殺優惠讓消費者趁機囤貨營養保健品，奶粉、尿布等商品，也因此，丁丁連鎖藥妝同步推出周年慶優惠，希望為業績帶來穩定成長。