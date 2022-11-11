「最美港姐」李嘉欣2008年和身家百億的富商許晉亨結婚，婚後生有一兒，14年來婚姻幸福，先前在鬼門關前走一遭的李嘉欣，最近復出為香港時尚雜誌拍照，52歲的她身材依舊，超緊深U白色小背心上身，渾圓曲線和事業線一覽無遺，談到婚姻，她更甜蜜表示丈夫待她始終未變，是她眼中的「好好先生」。

李嘉欣過去可說是富商殺手，14年前宣布情歸香港船王許愛周之孫許晉亨，晉升為貴婦一族，今年初她卻突然曬出自己在加護病房照片，透露幾天前因心臟問題突然病危，幸好及時送急診搶救，「這個世界差一點就沒李嘉欣」，也讓她更珍惜並呼籲粉絲要注意健康。

李嘉欣和許晉亨結婚14年。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

近日，李嘉欣曬出接受《Prestige》雜誌邀請登上封面的美照，據《香港01》報導，李嘉欣不管何種造型都相當適合並秀出個人特色，讓編輯難以選擇，最後決定推出雙封面。她受訪聊到今年1月病危經歷，表示當時迷迷糊糊送醫時還不知道病情嚴重，逞強跟家人說沒事，未料竟被醫師診斷有生命危險，「姐姐（李嘉明）見到我時，我的眼睛已經是白濛濛一片，她說很嚇人」。

李嘉欣說，自己當時不敢讓10歲兒子Jayden知道真實狀況，直到她好了發文報平安，讓Jayden看到後很生氣，認為自己已經長大，不應該瞞著他，令李嘉欣感慨說：「很驚訝他那麼成熟」，至於14年豪門婚姻的維持之道，李嘉欣說應該就是和另一半沒秘密，知道彼此的手機密碼，爭吵時不能吵過夜，要當天解決，她更幸福說，老公10多年沒變，「每次吃大閘蟹，他（許晉亨）看過一輪後，一定會把最好最漂亮的那隻留給我，每一次都一樣，是一位好好先生」。