美國財政部10日公佈的數據顯示，10月單月份美國聯邦預算赤字約為880億美元（近2.76兆新台幣），2023 財年開始出現負成長。若從去年10月1日起至今年9月30日財政年來看，美國預算赤字來到1.37兆美元（近43.12兆新台幣）

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日報導，美國財政部的數據顯示，10月份的總收入約為3190億美元（近9.94兆新台幣），而總支出為4060億美元（近12.6兆新台幣）。

而收入方面，個人所得稅為1750億美元（近5.45兆新台幣），而社會保險和退休稅為1080億美元（近3.36兆台幣）。而支出方面，社會安全保障為1040億美元（近3.27兆新台幣），國防支出為770億美元。（近新台幣2.42兆）

若以2022財政年來看，自2021年10月1日到202年9月30日，美國政府預算赤字為1.37兆美元（近43.12兆新台幣），其中收入近 4.9 萬億美元（近新台幣154.3兆新台幣）而支出約為6.3兆美元（近新台幣198.4兆新台幣）