年底新竹市長選戰陷入「三腳督」混戰，在國民黨候選人林耕仁8日突然宣布即起不再打民眾黨候選人高虹安後，選情更顯詭譎。媒體人韋安表示，新竹市長這局，三位候選人手中可能都有猛料，爆出來後足以讓對手「滅團」那種，但最後也許會讓第三方得利。此說法引熱議，大批網友則驚呼「血流成河」。

林耕仁8日上午9點臨時緊急發出通知，指取消原訂至調查局北機站遞交有關高虹安的助理加班費爭議的相關資料，隨後並將於競選總部舉行記者會，記者會中竟是宣布即起不再打高，引發輿論譁然。

《中國時報》9日報導表示，藍營傳出，林耕仁選戰策略丕變，是遭黨中央與黨籍新竹市議員施壓，擔心便宜續打高虹安便宜綠營；外界也盛傳，因林家族生意因素，擔心續打高會得罪商界人士。林耕仁則說，團隊從來沒有談過這個問題，調整策略是團隊共識，團隊一致希望選舉回到市政討論，爭取市民認同他的政策與願景，自己是一個操守清白，道德沒有瑕疵的人。

韋安昨（10）日晚間則在臉書發文道：「新竹市選局，每個手中可能都有猛料，爆出來後讓對手滅團，但最後也許讓第三方得利了。」網友則紛紛回應：「血流成河」、「要血流成河了」、「我最喜歡血流成河」、「一定還有更恐怖的」、「今年新竹市長之戰真的刷新三觀，有夠刺激」。