💭 I told you guys that I don’t believe in sharing hurtful information. And I’ll continue to be that way but Kyrie apologized and he should be able to play. That’s what I think. It’s that simple. Help him learn- but he should be playing. What he’s asked to do to get back on — LeBron James (@KingJames) November 10, 2022

先前陷入反猶太風波的籃網明星後衛厄文，目前還須完成籃網提出的6大條件才可歸隊打球，卻讓他的前騎士隊友、湖人「小皇帝」詹姆斯看不下去，11日公開發推替厄文說情，強調既然厄文都已經公開道歉過了，籃網就應該趕緊讓他回到場上打球。

「我告訴過你們了，我不喜歡分享一些不好的消息，但我會繼續這樣做，可是厄文都公開道歉了，他應該可以上場打球了，」詹姆斯發推表示，「我就是這樣想的，就是這麼簡單，這件事情可以讓他好好學習，但他應該可以回到球場打球了。」

甚至詹姆斯還繼續發推強調，「厄文回歸球場之前被要求做到的那些事情，在我看來有點過分了，他絕對不是被外界刻劃的那種人，無論如何，我要先回到我的復健期了。」詹皇前役遭遇快艇的末節受傷退場，目前確定是左側內收肌拉傷。

其實就在厄文爆發反猶太風波之際，大部分NBA球員都拒絕評論這些事情，唯獨詹皇上周就出面替厄文緩頰，卻也強調自己不能容受任何仇恨言論，如今詹皇再次出面替厄文說情，接下來就看籃網高層，尤其是籃網老闆蔡崇信能否聽進去。