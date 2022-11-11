統一超(2912)10月合併營業收入247.87億元，年增9.55%，為歷年同月新高；統一超表示，台灣7-ELEVEN看好季節轉換體感商機，以溫暖食飲積極布局，同時看好雙11購物節買氣，將藉由門市及i預購、i划算、OPEN NOW外送平台，整合線上線下服務滿足消費需求，整體營運成長可期。

台灣7-ELEVEN受惠雙十連假、邊境解封、疫後內需消費並在展店動能挹注下，帶動鮮食、飲料與一般食品等類別業績均成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一速達(黑貓宅急便)、統一資訊、二十一世紀(21風味館)等均較去年同期成長，持續貢獻營運成長動能，統一超10月合併營收為247.87億元，年增9.55%，為歷年同月新高，累計前10月合併營收為2394.31億元，年增10.48%。

截至111年10月底，台灣7-ELEVEN門市店數6585家。

統一超表示，台灣7-ELEVEN看好季節轉換體感商機，以溫暖食飲積極布局，如星級饗宴品牌創新複合熱食自助區，打造「滷味」新結構，同時看好雙11購物節買氣，將藉由門市及i預購、i划算、OPEN NOW外送平台，整合線上線下服務即時滿足消費需求，看好國旅、世足、雙11等商機，加上歲末節慶等，可望推升消費力道，整體營運成長可期。