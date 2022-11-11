福壽山農場蘋果歉收，產量僅5.6萬台斤，創歷年來第二低。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場蘋果園面積28公頃，每年收成約24萬台斤，今年禍不單行，4月花開時逢霜害，5月又遭連續梅雨，致授粉狀況不良，今年蘋果歉收，提早1個月結束採收，產量僅5.6萬台斤，創歷年來第二低產量，慘不忍睹！

福壽山農場蘋果園腹地約28公頃，種類高達30餘種，生產主力品種為「富士」及「北斗」，其餘均為零星栽種，9月底至12月底都是產期，依序採收「津輕」、「金冠」、「王林」、「陽光」、「北斗」及「富士」等。

副場長王仁助指出，今年蘋果園禍不單行，4月花開時受到霜害，5月又遭連續梅雨，致授粉狀況不良，嚴重影響產量及品質。近5年以來，年均產量為23萬9095台斤，今年僅剩下5.6萬台斤，是繼2013年蘇力颱風致大量落果減產為2.5萬台斤，成為歷年來第二低產量。

今年蘋果少的可憐，經過篩選及分級後，A級約占4成，B級與等外分別接近3成，遊客相當關心量少價揚，王仁助說，為讓消費者都能品嘗到好吃蘋果，今年價格不調漲，像是富士每台斤約150元，與去年相同。