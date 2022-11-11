國民黨台北市長候選人蔣萬安昨請辭立委。國民黨北市議員王鴻薇今表示，民進黨7名身兼立委的縣市長候選人也沒有辭職，她批民進黨前秘書長洪耀福很惡劣，稱國民黨中央要蔣請辭，但蔣猶豫不決，「你是裝了竊聽器嗎？」炮轟民進黨得了便宜還賣乖。

王鴻薇今天上廣播節目《千秋萬事》廣播。談到蔣萬安請辭話題，王鴻薇指出，蔣萬安蠻勇於承擔，外界一直在逼蔣萬安，要求辭掉立委、不要帶職參選，但民進黨最噁心的地方，民進黨有7個身兼立委的候選人也沒有辭立委，但是不停透過各種管道放話，要蔣萬安辭立委。

她說，那現在就想問一下民進黨，其他幾位候選人，蔡其昌、鄭運鵬、周春米、劉建國等人要辭職嗎？這個效應會打到民進黨的候選人，繼蔣萬安請辭之後還會有誰？民進黨可能會掛蛋。

王鴻薇接著批評，而且洪耀福也很惡劣，還講說聽說黨中央要讓蔣萬安請辭，是蔣自己猶豫不決，拖到昨天，「拜託，洪耀福你又懂了？你又知道了？國民黨黨中央的事你都知道，你是裝了竊聽器嗎？」她炮轟，民進黨得了便宜還賣乖，要不要回去看看自己有沒有請辭。

王鴻薇也說，蔣萬安自己顯示背水一戰，已經斷了後路、沒有後路了，她認為對蔣萬安選情是正面的，像她昨天開固本會報，她也表示，「蔣萬安沒有後路了，大家全力幫他輔選」，這一點對台北市長選舉投下震撼彈。