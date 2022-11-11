在生活中，有些人就算不溫柔，還是有辦法忍住自己的脾氣，跟人好好相處，因不想把場面弄得難看，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、水瓶座、金牛座平時對人溫和有禮，相處融洽，但是當踩到他們最後的底線時，就不會給任何好臉色。

▍天蠍座

天蠍座愛憎分明，對於冒犯他們的人，天蠍座絕對不會悶不吭聲，並找機會報仇，反正做人不能好欺負，不過他們通常會選擇忍，因為想過得低調一點，不想被人討論，沒什麼了不起的事，能好好相處就好好相處。

▍水瓶座

不喜歡別人干涉過問太多的水瓶座，被擠壓到綁手綁腳時，會開始暴怒，不好惹，不過多半時候，他們為人親切，善與人交流，很有風度，沒有架子，只要尊重他們我不犯人，人不犯我的行事態度，平日就會很好相處。

▍金牛座

金牛座平常還好，一旦惹到了，脾氣非常硬，他們對於自己該做什麼，怎麼做，有自己的堅持，如果有人阻攔，不斷嘮叨，他們會不爽，生氣起來會非常難看，不過這樣的場面很少出現，平常對人溫和有禮，相處融洽。