演藝圈大姊大白冰冰，闖蕩演藝圈數十載，不論主持、戲劇甚至歌唱事業，成績都有目共睹，近來隨著防疫政策鬆綁，國門逐漸開放，她也放自己一個長假到南極旅遊，而在搭船過程時開直播與粉絲互動的她，意外曝光素顏模樣，引起網友議論。

白冰冰近來前往南極旅遊，當時人正在福克蘭群島海上搭船航行的她，不忘開直播與網友分享沿途風景，只見碧海藍天相當美麗，雖然在戶外風相當大，溫度也頗低，但她表示自己還撐著住，更不忘興奮表示即將登島親眼欣賞國王企鵝，接著更進入船艙內部分享各個區域，最後不忘介紹同團團員，作風相當親民。

白冰冰開直播意外曝光素顏模樣。(白冰冰（白雪嬅） 臉書)

白冰冰在直播過程全程都帶著墨鏡，不過摘下墨鏡時意識到鏡頭聚焦在自己身上時，立刻就把墨鏡戴上，接著笑說，「終於進到這裡面，但還是要戴墨鏡，為什麼呢？因為沒化妝」，也讓她素顏無濾鏡的模樣曝光，只見67歲的她氣色相當不錯，膚質狀況也保養的相當好，不見歲月在臉上留下痕跡。

而她也在臉書分享「金圖企鵝」集體孵蛋的影片，立刻引起網友討論：「好多好可愛的金圖企鵝集體在孵蛋，真是大開眼界」、「一早就看到企鵝在孵蛋，好窩心」、「不知道要孵多久，小企鵝才會出生」、「難得一見的景～謝謝冰冰姐分享」、「能看到那麼多種類的企鵝和清楚的介紹及畫面，真的太感激您了」。