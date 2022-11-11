去年募資平台「嘖嘖」販售大陸製品牌BLUETTI EB55便攜式行動電源，因受多位戶外及3C網紅、藝人推薦，短短3個月吸引近千人募資，販售金額逾1500萬元，成為熱門夯物，但消費者卻發現該產品的商品檢驗標示是假的，向經濟部標檢局檢舉。台北地檢署依《刑法》商品虛偽標記罪起訴代理商呂姓業者，並請求法院審酌該產品造成市場影響及募資金額，依法量刑。

BLUETTI、鉑陸帝是大陸深圳市「德蘭明海」科技公司的便攜式行動電源品牌，2019年先在美國註冊BLUETTI商標，不久再以本土品牌「鉑陸帝」在大陸註冊。

北檢調查，呂男去年6月8日向德蘭明海公司訂購BLUETTI EB55便攜式行動電源，聲稱獨家代理。但依《商品檢驗法》規定，該產品應由經濟部標檢局實施檢驗後才能販售。

但呂男自去年9月30日起至12月31日止，在嘖嘖網站刊登「BLUETTI EB55野獸級戶外行動電源站 用電解放你的outdoor魂」，吸引近千人加入預購，銷售金額1500多萬元。

今年2月25日，呂男從大陸進口105台BLUETTI EB55行動電源，未依規定送檢驗，事後消費者發現產品本體及包裝外盒雖有標檢局商品檢驗標示「R39060」，卻查不到相關檢驗合格資料，遂向標檢局檢舉，標檢局發現該檢驗標示是偽造的，依法向北檢告發。