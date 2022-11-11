和勤(1586)第三季營收6.07億元，年減8.8％；產品組合影響毛利率下滑，歸屬母公司稅後虧損242萬0.02億元，每股稅後淨損0.03元。累計前三季營收19.52億元，年增0.26％；歸屬母公司稅後淨利0.59億元，年減38.95％，每股稅後淨利0.72元。

由於第三季接連遭遇大陸高溫假、美系電動車大廠上海廠產線整改、硬碟機客戶去化庫存的影響，部分產品出貨遞延，營收略低於上季。因配合客戶訂單出貨，高毛利產品出貨比重相對過去較低，毛利率因而下滑，單季出現小幅虧損。

和勤表示，硬碟（HDD）零件出貨在第四季仍將受到全球電子產業鏈庫存調整影響，主要終端客戶Seagate、WD等硬碟機大廠嚴控產出與庫存，預期客戶去化庫存的影響將至明年第一季。因和勤的產品硬碟機構件（VCM Plate）有八成以上供應高階儲存硬碟機種，以5G、雲端伺服器為主，預期產業在今明兩年逆勢成長，待客戶短期的庫存調整到一段落，後續仍將恢復正常出貨。

汽車零件方面，因晶片缺貨、大陸動態清零政策，各廠牌汽車銷售情況有較大的波動，訂單出貨的變動也較大，不過和勤的客戶分散且有新產品持續增量，將客戶訂單波動的影響降至最低，汽車零件營收表現也符合傳統淡旺季表現。其中，美系電動車大廠上海廠產線整改完成之後，先前遞延的訂單也能很快出貨，今年新增剎車零件供貨也持續增量中。