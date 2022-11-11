特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以440億美元（約新台幣1.4兆）收購推特後，展開一連串的改革行動，目的是為了改善推特營運效率與財報表現，知情人士透露，馬斯克在內部會議時說了重話，直言推特明年恐會虧損數十億美元，破產不是不可能發生的。

馬斯克正式執掌推特後大刀闊斧進行改革，除了換掉一批高階主管外，還裁了5成3700名員工，同時他還有意向藍勾勾用戶收費，拓展財源，即使作法引來負面批評，但不可否認的是，馬斯克希望能幫助推特擺脫虧損困境。

科技新聞網站Platformer執行編輯Zoë Schiffer在推特上表示，馬斯克在內部會議上向所有員工發表談話，「不清楚推特營收運轉率 (run rate) 是多少，但推特在明年破產不是不可能發生的。」

馬斯克向員工警告公司營運狀況不佳，同時宣布取消居家上班，所有人都得回到工作崗位，並希望員工每周都能工作至少40個小時，如果不接受這幾點要求，可以提出辭呈。

此外，馬斯克也強調，如果推特沒有大量的訂閱收入，很可能無法渡過經濟衰退危機，希望未來能有一半的收入來自訂閱戶，同時降低依賴廣告收入的比重，但廣告收入仍是重要引擎。