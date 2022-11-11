空軍每年一度的驗證聯合作戰效能，「戰術總驗收」本週一正是在花蓮佳山基地展開，期間規劃鑑測課目，透過競賽方式遴選空中「王牌飛行員」，各參演單位發揮戰術戰法及飛行戰技，精準達成各項目標，展現空軍官兵捍衛領空的決心。經過五天飛行部隊、防砲及地勤聯手操演，今天進入競賽最後一天，下午各項目王牌飛行員即將出爐。

空軍各型戰機在花蓮佳山基地進行為期五天戰術總驗收競賽，各項目王牌飛行員將在今天出爐。(青年日報提供)

根據軍媒《青年日報》報導，今年「天龍操演」演練結合實戰場景，各參演單位於課目整備階段，參照往年參演經驗，針對地面及空中部分執行整備，官兵利用小組討論、學科授課及模擬機練習等方式，擬訂最佳標準操作程序，透由競賽方式，檢驗部隊年度訓練成效。

空軍各型戰機在花蓮佳山基地進行為期五天戰術總驗收競賽，圖為第四聯隊F-16戰機。(青年日報提供)

空軍各型戰機在花蓮佳山基地進行為期五天戰術總驗收競賽，圖為第四聯隊F-16戰機。(青年日報提供)

在人員挑選部分，採「抽籤普測」，不僅明確測得部隊戰力水準，亦提供各單位掌握內部施訓成效，做為精進未來訓練方向之依據；至於競賽方面，此次「空軍111年戰術總驗收」分別實施「防空攔截」、「制空作戰競賽」及「海上出擊作戰競賽」等多項課目。

空軍各型戰機在花蓮佳山基地進行為期五天戰術總驗收競賽，圖為第二聯隊幻象戰機。(青年日報提供)

空軍各型戰機在花蓮佳山基地進行為期五天戰術總驗收競賽，圖為武掛小組正為幻象戰機掛彈。(青年日報提供)

其中，在「防空攔截」方面，測驗飛行官從飛行前檢查、雷達開機、完成接戰準備是否在規範時限內，過程驗證官兵能否在緊迫高壓下，達成防空攔截的作戰目的。

「制空作戰競賽」由各參演聯隊擔任防衛軍，領隊透過假想敵態勢、位置及敵武器能力下達戰術，考驗其應變及作戰能力，從中驗證戰術戰法及執行成效。

空軍各型戰機在花蓮佳山基地進行為期五天戰術總驗收競賽，圖為第一聯隊IDF戰機。(青年日報提供)

空軍各型戰機在花蓮佳山基地進行為期五天戰術總驗收競賽，圖為第六聯隊P-3C反潛機。(青年日報提供)

空軍各型戰機在花蓮佳山基地進行為期五天戰術總驗收競賽，所有飛行員均配戴專屬競賽臂章。(青年日報提供)

「海上出擊作戰競賽」項目，飛行員依敵情威脅及所需攻擊目標，完成航路規劃，達成預期攻擊成效。