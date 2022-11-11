聯合再生(3576)公告10月份自結合併營收為19.23億元，較去年同期成長58.6%，連續2個月創3年來單月營收新高。由於海外需求強勁，海外模組出貨增加，營收大幅成長。今年累計至10月合併營收為152.5億元，較去年同期大幅成長34%。

聯合再生前3季歸屬於母公司業主之淨利為9.7億元，較去年同期歸屬於母公司業主之淨損8.5億元，大幅改善214%。

由於能源價格飆升、地緣政治緊張及政府與企業組織對零排放的追求，全球對再生能源發電的設備建置愈發積極。國際能源總署預測今年太陽能全球累積容量將達1兆瓦，德國及美國均在今年達到再生能源發電的高峰，預期明年全球太陽能建置量將持續成長。

聯合再生為台灣唯一國際化太陽能大廠，業務遍布全球主要市場，是國內長期持續有顯著海外營收之太陽能公司。今年受惠於歐洲及美國對太陽能電池及模組需求強勁，客戶積極下單，未來隨著對再生能源需求提升，聯合再生將持續擴展海外業務，國外營收將持續成長。