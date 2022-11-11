知名網紅鍾明軒近期一個人遠赴美國短期留學，常以影片方式分享校園生活，先前鍾明軒曾在影片中透露，疑似遭一名德國女生種族歧視，而與對方發生口角衝突，當時的他也不甘示弱地回應，引發台灣網友熱議，昨（10）日他再度於影片中回覆。

鍾明軒先前在影片中透露，曾遭一名德國女生疑似種族歧視，當下他也直接向前詢問她是否有種族歧視，要求對方須改變她的態度，這個舉動引來網友大讚，但卻有部分網友趁機嘲諷他「千萬別誤會，她只是純粹不喜歡你，不要把別人不喜歡你導向種族歧視」。

對此，鍾明軒也於最新影片中回應「我當下感覺是『我被種族歧視了嗎？』我有疑問，我就上前問她啊，難不成我要在心裡問自己嗎」相當不滿那些不在場且未看到真相的人任意批評，更說道「我們有問題，就是上前詢問，你如果要當病貓，那是你家的事情」！

事實上，鍾明軒在2012年因演唱李佳薇的《煎熬》爆紅，更被網友封為「煎熬弟」，近年來他拍攝影片分享自己的生活，鮮明且大膽的風格，圈粉無數，如今YouTube訂閱數也早已突破百萬大關。